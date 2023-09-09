吃案勒索10萬 貪警判12年2月定讞

淡水警分局刑警蔡至恩（右）與哥哥蔡至儒（左）勒索性騷擾案被告。（翻攝臉書）

2023/09/09 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水警分局偵查員蔡至恩（改名：陳宥邑），前年夥同胞兄蔡至儒向涉嫌性騷擾的許男勒索六十萬元「吃案費」。一審依貪污治罪條例「藉勢藉端勒索財物」等罪重判蔡至恩十二年二月徒刑、蔡至儒六年；二審改依「違背職務收受賄絡」罪論處，但刑期不變；最高法院駁回上訴定讞。

胞兄索討餘款 被錄下對話過程

前年四月，廿六歲偵查員蔡至恩受理女子報案，指控在健身房被許男性騷擾；蔡以快速找到嫌犯為由，改依「傷害案」製作筆錄，未立案也未開立報案三聯單，再以交通過失傷害名義，向健身房調閱許男的會員資料，另透過公務電腦查詢許男個資，洩漏給胞兄。

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五月七日晚間九時許，蔡至恩身穿刑警背心，與哥哥前往許男住處找人未果；許男返家後得知警察找上門，也接到蔡至恩來電，相約深夜十一時許碰面。

見面時許男問：「（性騷擾）可否不要讓太太知道？」，蔡姓兄弟謊稱要向其他員警「摸頭」，開口勒索六十萬元，許男立刻提領交付十萬元。蔡至儒隔天獨自去找許男索討餘款，許男拒絕並提出警告，同時以手機錄下對話過程，向分局檢舉，檢方起訴二人。

法院審理時，蔡至恩承認犯刑責較輕的偽造文書，強調從未提到索討六十萬元；蔡至儒則推稱和許男只是巧遇。

一審士林地院認定兄弟犯藉勢藉端勒索財物罪，蔡至恩還犯偽造文書罪，各判刑十二年二月、六年，並沒收犯罪所得十萬元。二審高等法院改依收賄罪論處，維持原本刑期；昨確定。

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