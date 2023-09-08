調查官淪痴漢 連摸2女私處起訴

曾任前調查局長張濟平秘書的調查官邱享坤，去年底搭捷運時，涉嫌連續伸手觸摸兩名女乘客的下體，被依強制猥褻罪送辦。（資料照）

2023/09/08 05:30

〔記者錢利忠、楊國文／台北報導〕曾任前調查局長張濟平秘書的調查官邱享坤，去年底搭捷運時，涉嫌連續伸手觸摸兩名女乘客的下體，被依強制猥褻罪送辦；台北地檢署認為兩女互不認識，卻都指證遭邱侵犯，昨依兩件強制猥褻罪將邱起訴。調查局昨表示「深感痛心」，強調邱涉及行政違失的部分將「嚴懲」，絕不寬貸。

調查局：嚴懲邱享坤 絕不寬貸

調查局指出，此事件發生時，即刻啟動行政調查，先將原任總務處科長的邱調職，將根據起訴內容所涉的行政違失予以嚴懲，絕不寬貸，也將督促全體同仁虛心檢討，並加強性平教育，避免再次發生。

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北檢調查，去年十二月廿九日早上九時許，邱搭乘北捷板南線，於列車駛離江子翠站、開往龍山寺站途中，利用車廂內人潮擁擠的機會，伸手觸摸站在他右後方女子的下體，對方雖立即閃躲並以手遮擋，邱仍持續動作，直到她拿皮包遮擋在自己身體前，邱才停手。

當時行進中的列車剛駛離龍山寺站，正開往西門站途中，邱又鎖定另一名站在他後方的女子下手，以同樣手法觸摸對方下體，該女嚇得逃到另一個車門邊躲避，第一位被害人全程目睹第二女的受害經過，兩女相互確認均遭邱男伸狼爪，隨即向站務人員求助，報警提告。

邱享坤於庭訊時否認騷擾兩女，但檢方認為二女互不認識，卻都指認遭邱觸摸下體，且描述的被害經過雷同，不採信邱的辯詞，起訴時建請法院審酌兩次強制猥褻的犯意不同，予以分論併罰。刑法強制猥褻罪，法定刑度為六月以上、五年以下。

此外，桃園市調查處機動站犯罪防治組前組長高得志，被六名女調查官指控拍大腿、故意碰觸胸罩等性騷擾行為，還大開黃腔談及性行為等話題，調查局調查後認定高言行不當，將他記一大過並調職。

高不服，興訟請求撤銷處分，最高行政法院認為原處分無誤，昨判高男敗訴確定。

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