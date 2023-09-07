錢進柬埔寨？ 債權投資吸金73億

旭新科技公司提出的「債權讓與方案」，是投資柬埔寨某建材商人，年報酬率8％，一年回本，5000元即可投資。（翻攝旭新臉書）

2023/09/07 05:30

稱年報酬率7％至12％ 依違反銀行法提起公訴

〔記者張瑞楨／台中報導〕錢進柬埔寨？台中地檢署偵辦旭新科技股份有限公司與代表人陳育澍等十四人，以「年報酬率七％至十二％」等宣傳之詞，推出「債權讓與方案」，向民眾吸金高達七十三億餘元，投資標的主要是柬埔寨的公司，檢方查扣一棟房子、十九支百達翡麗名牌手錶等不法所得一億四千餘萬元，昨天依違反銀行法提起公訴。

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辦說明會 吸引數千民眾投資

中檢指出，旭新科技公司從二○一四年七月起，架設「債權投資P2B網路理財」網站，推出共三六一件的「債權讓與方案（債權投資）」。

標的主要是柬埔寨的企業公司，少數是台灣、新加坡、馬來西亞，再以「壞帳附買回合約」及「年報酬率七％至十二％」等說詞，舉辦投資說明會，吸引數千民眾投資，吸金達七十三億五千餘萬元，更有一名投資人，一口氣投資七千多萬元。

中檢強調，今年七月搜索時，台中地方法院准予扣押該公司代表人陳育澍名下房地產一筆，市價二千餘萬元，查扣旭新科技公司存款八千餘萬元，現金三百餘萬元，並查扣該公司合資人應澤揚的十九支百達翡麗名牌手錶，部分名錶單支市價逾三百萬元，合計約一億四千四百餘萬元，向法院聲請沒收不法吸金七十三億餘元。

旭新：實地考察投資項目 絕無違法

該公司則聲明，提供平台的服務實無不法，該公司不但實地參訪考察投資項目，且積極提升業者與銀行合作，絕無違法行為，至今無任何投資人受損害，對中檢起訴深表遺憾，希望司法秉公審理。

檢調查扣19支百達翡麗名錶。（中打提供）

檢調查扣19支百達翡麗名錶，其中一支市價逾300萬元。（中打提供）

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