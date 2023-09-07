債權讓與合法？ 中檢鬥18人律師團

旭新科技公司的投資網站，標榜「立足台灣，投資世界」。（取自網站）

2023/09/07 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦旭新科技股份公司，涉嫌以「債權讓與方案（債權投資）」名義違法吸金案，被告陳育澍等八人聘請十八名律師（另六人無委任律師），雙方對事實沒有爭議，但卻對是否違法有一番激辯，被告與律師都辯稱，現行法律對中介「債權讓與」並無規範，也就不觸法，中檢卻認為，吸收資金是銀行的業務，旭新科技公司已觸犯銀行法，不過，中檢聲請羈押該公司代表人陳育澍（四十六歲），台中地院裁定八百萬元交保。

檢聲押 法院皆裁定被告交保

至於其他被告，包括陳育澍之妻，以二百萬元交保，該公司合資人應澤揚（四十二歲）與王詩涵（四十三歲），各五百萬與三百萬元交保，其餘被告四萬至八十萬元交保。

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何謂「債權讓與方案（債權投資）」？中檢舉例說，柬埔寨甲公司承攬工程卻缺乏資金，張三借錢給甲公司，取得甲公司的債權，再把債權透過媒介者，轉讓給投資民眾，並約定一定利率與還本期限，例如一年還本，年報酬十％。

旭新科技昨天聲明，指該公司務求公司運營守法合規，中檢卻無視新北地檢署，於二○一九年偵辦後不起訴處分，基於刑事訴訟法不得再重複起訴，該公司深表遺憾。

已符向多數人或不特定之人吸金要件

對此，中檢回應說，依據銀行法，吸金的定義，是以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利等報酬，新北地檢署當年因少數人舉發而偵辦，認為尚不構成「向多數人或不特定之人」吸金要件，但中檢偵查之後，已從帳冊等證物，認定投資者高達數千人，該公司還多次舉辦公開投資說明會，構成「向多數人或不特定之人」要件而起訴。

至於旭新科技公司是否將資金投入柬埔寨等國家的企業？中檢強調，這部分涉及跨國查證，尚在釐清中，不在此起訴範圍內。

中檢：先偵辦 將傷害降到最低

另外，這家公司強調，「迄今亦無造成任何一位投資人被害或損失」，中檢回應說，此案是一年前，國稅局查稅時發現異常而通報，大部分的吸金集團，都是無法再支付本金利息而倒閉，被害人血本無歸而舉發曝光，中檢認為應在旭新科技公司尚未出現上述問題前，即先行偵辦，將此公司可能對社會造成的傷害降至最低。

中打搜索旭新科技公司時，職員一臉錯愕。（中打提供）

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