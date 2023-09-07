《桃園》遇「狼」性騷別慌 警花示範防制3招

歹徒靠近時用膝撞或足踢其身體脆弱部位，使其因劇痛無法行動。（記者鄭淑婷攝）

2023/09/07 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕跟蹤騷擾、性騷擾及詐騙案件不時發生，桃園市政府警察局桃園分局防治組、偵查隊及埔子派出所，邀請網紅健身達人「梅子」擔任宣導大使，藉由她的人氣提醒民眾如何防制，並與分局教官陳世龍示範三招實用易學的防身術，萬一碰到「狼」，能為自己爭取逃脫的空間。

埔子所女警張品莉說，希望梅子教練協助透過網路的力量，讓更多民眾知道如何防制性騷、跟騷及詐騙，其中，以健身房環境為例，大家會穿得比較輕鬆，卻常有令人不舒服的注目禮，甚至發生偷拍、性騷等行為，被害者可以勇於反映、制止或報案求助，隱忍只會助長對方非法行為。

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目的不在攻擊 是為爭取脫逃的空間

張品莉、梅子與陳世龍連袂示範三招防身術，包括以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰、暈眩後趁機轉身脫逃；以膝撞或足踢攻擊下體等身體脆弱部位，使歹徒感受劇痛無法行動，趁機轉身脫逃；如遭歹徒以手掐脖頸時，可以右手由外往內猛力畫圓將歹徒雙手揮開，同時以左手掌擊歹徒下顎使其暈眩，趁機轉身脫逃。

陳世龍表示，上述防身招數的目的不在於攻擊，而是為自己爭取脫逃的空間，趁歹徒猝不及防時，迅速跑離現場並求援。

遇歹徒以手掐脖頸時，右手由外往內猛力畫圓，將歹徒手部揮開。 （記者鄭淑婷攝）

遇歹徒近身接觸時，以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。（記者鄭淑婷攝）

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