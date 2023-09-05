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詐領旅遊補助144萬 中華情旅遊集團 5人起訴

寶得利國際董事長張竹煌經營中華情旅遊集團，涉嫌詐領交通部旅遊補助計一百四十四萬餘元。（資料照）

寶得利國際董事長張竹煌經營中華情旅遊集團，涉嫌詐領交通部旅遊補助計一百四十四萬餘元。（資料照）

2023/09/05 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕有「中客一條龍」稱號的寶得利國際公司，總裁張雅琍今年初才因涉炒作股價被台北地檢署諭令八十萬元交保，該案仍偵辦中；她的父親、寶得利董事長張竹煌，另經營中華情旅遊集團，涉嫌詐領交通部旅遊補助計一百四十四萬餘元；台北地檢署昨依詐欺、偽造文書等罪，將張竹煌、張妻陳瑞芳等五人起訴，並建請法院沒收不法所得。

專營「中客一條龍」旅遊業務

被起訴的五人分別為張竹煌、陳瑞芳夫婦、擔任中華情旅遊集團總監的張竹煌表弟潘仰斌、遊覽車部門經理趙寶平、處理該集團文書業務的職員劉定瑀。

檢方查出，中華情旅遊集團經營中客一條龍旅遊業務，旗下有多家旅行社、遊覽車及飯店，旅行社包括世通等四家；遊覽車事業則有芳櫟通運等三家；另有位於台中市、高雄市的兩家香富大飯店。

二○二○年間，適逢武漢肺炎疫情造成國內觀光市場萎縮，交通部觀光局推廣安心旅遊補助，旅行社如成團，每團可向觀光局申請三萬至七萬元不等金額補助，每家旅行社最多可申請卅五團。

拿不實發票收據申領 造假27團

觀光局稽核發現，以「中華情台灣行」為品牌，並專辦中客來台旅遊的世通等多家旅行社，於疫情期間轉接國內旅遊生意，涉嫌蒐集不實的旅客報團名單，拿不實發票、收據，向觀光局詐領旅遊補助，總計造假廿七團，不法所得合計一百四十四萬四千六百元。

針對張竹煌夫婦涉嫌利用中華情旅遊集團詐領補助一案，寶得利國際則澄清，指「某旅遊集團涉嫌向觀光局申請安心旅遊補助等新聞，非為本公司投資之公司，亦與本公司無關」。

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