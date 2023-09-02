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超商店員遭私刑墜亡／８男剝奪行動自由致死續押

台南永康墜樓命案，事前丁姓男子（左）與曾姓男子一同步入大樓。（讀者提供）

台南永康墜樓命案，事前丁姓男子（左）與曾姓男子一同步入大樓。（讀者提供）

2023/09/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市全家超商丁姓店員今年五月墜樓身亡，警方原以為是墜樓，但在丁男腰部發現有穿刺傷，追查發現竟疑因二十八歲陳姓女店長懷疑丁男手腳不乾淨，遂找來男朋友林志豪以及曾姓、劉姓等七名友人，將丁私行拘禁施虐教訓一頓，隔天再帶到他住家頂樓拿錢，可能還對他開槍，終致丁男墜樓身亡。台南地檢署昨天偵查終結，依剝奪行動自由致死、結夥強盜等罪嫌，起訴九人，台南地院接押後，裁定八男續押禁見。

女店長等人均否認犯行

這件私刑虐殺案，警方發現案情不單純後，從監視器畫面追出，丁男生前遭到拘禁，陳女等人皆不承認犯罪，只說丁男與他們有債務糾紛，陳女指稱丁男偷走店內廿萬元；但警方調查後認為，丁男被懷疑職務侵占財物，遭到店長等人教訓報復。

檢察官林怡君指揮台南市警局永康分局，耗費近四個月偵辦，認為陳女居教唆主導地位，指使八男下手犯案，分別涉剝奪行動自由致死、結夥三人以上強盜、傷害、非法持有槍彈，以及指揮、參與組織犯罪等罪。

由於本案是故意犯罪造成死亡結果，符合國民法官法審理的條件，起訴後移由台南地院將依國民法官法進行審理；南院接審後，認為被告皆有逃亡、串證疑慮，裁定繼續羈押並禁止接見通信。

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