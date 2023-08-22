森林可恢復？ 林業署：須長時間監測

喬建中等人生營火燒掉79.7公頃森林，南投地院法官在失火燒毀國家森林罪部分，認為森林有一定之可恢復性的可能，而減輕其刑。（資料照）

2023/08/22 05:30

〔記者陳鳳麗、蔡宗勳／綜合報導〕前NCC專員喬建中領隊的五人登山隊，鋸刺柏、撿枯枝生營火，燒掉玉山大片森林，南投地院認為，森林有恢復的可能性，喬失火燒毀他人之森林罪部分僅判刑六月。林業署嘉義分署表示，須長時間監測才得以確認火燒後的森林生態恢復程度，惟滅火投入國家成本難以計數。

喬建中等五人登山隊，前年五月十五日晚間在杜鵑營地，鍾姓男子負責撿拾枯、殘材，還鋸刺柏和樹木當柴火，喬建中等人也幫忙撿枯枝、生火，後因未確認營火是否熄滅即去休息，喬建中隔日凌晨發現僅自行撲滅也未打電話報案，導致火燒山長達十二天。

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喬建中等人皆被以竊取森林之主產物罪各判刑六月，南投地院刑事庭庭長陳宏瑋指出，撿拾枯木、枝雖有竊取之犯意，但不像山老鼠砍伐竊取林木之舉，因此減輕其刑。至於失火燒毀他人之森林罪部分，喬建中與鍾男均被判刑六個月，主要是法官審酌燒毀面積雖大，但考量森林有一定恢復的可能性，且喬最後仍有通報林務單位。

林業署嘉義分署對此表示，必須長時間監測才得以確認火燒後的森林生態恢復程度，玉山國家公園管理處已委託台大團隊進行「二○二一至二二年玉山國家公園八通關森林火燒之生態監測與自然復育評估計畫」，針對火燒跡地及周邊植群進行監測與評估。

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