燒毀玉山80公頃林地 前NCC專員輕判半年

NCC前專委喬建中等5人引發玉山大火，南投地院審結宣判，也遭林務局求償。（林業署提供）

2023/08/22 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前NCC專員喬建中等五人登山隊，前年五月在八通關杜鵑營地鋸刺柏和撿枯枝生火引發森林大火，燒毀玉山林地七十九．七公頃，南投地院審結宣判，喬等五人均以竊取森林主產物罪名各判刑六月，併科罰金六十萬元；另失火燒毀國家森林罪部分，喬、鍾判刑六月，其餘二到四月。法院輕判喬等人，南投檢方將上訴；至於農業部求償二億八八○三萬餘元，移由民事庭審理。

農業部求償2.8億 民事庭審理

南投地院指出，前年五月十五日喬建中擔任領隊的五人登山隊，抵杜鵑營地紮營，鍾姓男子撿拾枯木並將刺柏及樹木鋸成木塊，由朱男協助搬到營火堆，加上喬等四人撿枯枝等物，順利生營火。

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但杜鵑營地禁生營火，領隊喬建中未阻止還協助生火，後來鍾男雖有倒水進營火，但鍾、喬二人未確認是否完全熄滅，導致營火堆下方腐質層燃燒並往南延燒四周林地，喬建中隔日凌晨發現自行撲滅，未打一一九報案，之後因地底腐質層燃燒蔓延失火燒毀國家森林，延燒十二天才控制。

喬建中僅承認失火燒毀森林、否認竊取森林主產物罪，其餘五人則全部否認，也未與林務署嘉義分署和解，南投地院合議庭指出，竊取森林之主產物罪部分，因竊取規模不像山老鼠，有減輕其刑，各判刑六月，併科罰金六十萬元；另失火燒毀他人之森林罪部分，鍾、喬兩人各判刑六月，其餘三隊友各四、三、二個月徒刑。

否認犯罪還減刑 比較特別

法界人士認為，喬等五人否認犯罪，通常會判得比本刑高，像森林法的竊取森林主產物罪，是一年以上七年以下徒刑，法官還減輕其刑，的確是比較特別。

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