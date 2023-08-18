女記者報導資金問題後 車被砸、偷裝GPS…主使者陳冠豪 時任鋼鐵人領隊

陳冠豪指使助理找人跟蹤、闖入女記者住處社區地，當時他還是鋼鐵人領隊。（資料照）

2023/08/18 05:30

疑逃往香港 通緝中

〔記者王定傳、林岳甫／綜合報導〕一名網路媒體女記者去年底報導P. LEAGUE+職籃「17直播高雄鋼鐵人隊」資金問題，引起時任鋼鐵人領隊陳冠豪不滿，竟指使助理找人跟蹤、闖入女記者住處社區地下停車場，在汽車裝設GPS監控，還打破車窗並在汽車變速箱內倒入一袋鐵釘，新北地檢署昨依妨害秘密、侵入建築物、毀損等罪嫌起訴七名共犯，陳冠豪通緝中。

球團：切莫做過多聯想

鋼鐵人球團昨嚴正聲明絕無涉入或知悉陳冠豪砸車一案，並強調他已於今年六月中主動請職，球團對他的個人行為及是否涉案無從置喙，請外界切莫做過多聯想。

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檢警調查，一家網路報去年十月五日刊出「高雄鋼鐵人金主錢濤自爆注資五千萬送審遭國安單位打叉」報導，引起陳冠豪不滿，隨即召集助理找人報復；眾人分工方式為：陳冠豪提供資金、策劃犯罪，其他人負責掌控被害者行蹤及執行毀損報復計畫。

檢警發現，去年十一月，眾人先購買GPS追蹤器、黑莓卡，再推派一名共犯喬裝成爆料者，打電話聯繫女記者相約採訪。

隔月十二日晚間八時許，陳冠豪助理指揮徵信社人員等人，在與女記者相約見面的台北市忠孝東路一段一家咖啡店埋伏，等約定時間到後故意「放鳥」沒現身受訪，再以步行、開車方式，跟蹤被害者回到新北市住處，之後更闖入她社區地下停車場，在汽車保險桿下安裝GPS監控停車地點、停留時間及路線軌跡。

檢警調查，執行組成員在同年十二月卅一日下午四時許，開車進入地下室，持鐵鎚打破被害人車窗，並在變速箱內倒入一袋鐵釘，致車輛毀損，事後，陳冠豪拿出廿二萬元報酬交給共犯朋分；偵辦時，陳冠豪疑似逃往香港，檢方已發布通緝，其他共犯均承認犯行，並有人咬出是陳冠豪指使。

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