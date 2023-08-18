夭壽！父毒品亂扔茶几 害4歲兒誤食癱瘓

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2023/08/18 05:30

施用海洛因後睡著

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有吸毒惡習的苗栗縣徐姓男子，一邊吸毒一邊幫友人刺青，他迷迷糊糊睡著，竟將海洛因毒品直接放在茶几上，讓自己的四歲兒子因此誤食，中毒導致腦病變，喪失語言功能且肢體癱瘓；苗栗地檢署依過失致重傷罪將徐起訴，男童由苗栗縣府安置於醫療機構治療、復健中。

檢警調查，徐男曾多次吸毒被逮，入監觀察、勒戒，成家生子後仍未戒斷，反而越陷越深，從二級毒品安非他命升級到施用一級毒品海洛因；徐妻在酒店工作，晚上由徐男照顧兒子，徐男於去年二月廿日晚上幫陳姓友人刺青，他帶著兒子一起前往對方住處。

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醒來驚見愛子昏迷

檢警指出，徐男幫陳男刺青時，一邊施用海洛因，後來迷迷糊糊睡著，隔天清晨六點多醒來時驚見兒子昏迷不醒，才發現兒子吃了放在桌上的海洛因，緊急送醫後再轉往林口長庚醫院救治。

醫護人員將男童的血液、尿液送驗，驗出嗎啡、可待因的毒品陽性反應，男童因中毒導致腦病變，喪失語言功能及肢體能力而癱瘓。

過失致重傷罪起訴

徐男應訊坦承施用海洛因而睡著，但稱海洛因有放在夾鏈袋內，茶几有小抽屜，他把針筒放在抽屜裡避免小孩拿到；但友人陳男證稱，徐男幫他刺青時施用海洛因，毒品就直接放在茶几上，是小孩容易拿到的地方，對徐男有無用夾鏈袋包妥並無印象。

檢警表示，徐男對其四歲兒子負有保護義務，本來就要杜絕讓兒童遠離有毒品的環境，避免兒童誤食或接觸，卻疏於注意導致兒童誤食毒品，依過失致重傷罪將他起訴。

妻氣到與老公離婚

徐妻因見寶貝兒子誤食毒品而癱瘓重傷，氣得與徐離婚，她想要獨力扶養、照顧兒子，但男童因病況需仰賴醫療機構持續治療，苗栗縣府評估徐妻的條件無法負擔，強制將男童安置於社福機構，一年多來持續治療與復健，盼把握男童在發育成長階段能逐漸恢復健康。

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