3秒讓零錢嘩啦啦掉下來 兌幣機怪盜落網 首見手機干擾器

陳男用不知用什麼方式拿到一部用智慧型手機改裝的干擾器。（民眾提供）

2023/08/05 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南多家自助式店家上月起陸續傳出兌幣機內的零錢遭竊，警方調閱監視器發現陳姓男子戴著安全帽、騎著報廢機車犯案，還首見以手機製成的干擾器，只要對著投幣口晃一下，不出三秒，兌幣機的零錢就「嘩啦啦」地掉下來，一個月來僅在台南就犯下超過五十件兌幣機零錢竊案，得手贓款恐超過十萬元，但他以認罪協商換得無保請回，台南市各警分局正持續清查他到底犯下了多少兌幣機零錢竊案。

近五十歲的陳男有多件竊盜等前科，七月間取得一支以智慧型手機改裝的干擾器，趁著夜深無人之際，四處尋找娃娃機店、洗車場、自助洗衣店的兌幣機下手，警方查出他涉重嫌，但其足跡不只在台南，也疑跨境到其他縣市。

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警方過濾監視器畫面發現，陳男手法熟練，先在兌幣機前放置塑膠杯，用干擾器對著投幣口晃一下，兌幣機內的零錢就全部掉出，他再將錢幣裝進塑膠杯帶走，犯案過程不到一分鐘，可在一夜間接連犯案好幾起。

本月二日台南警方終於在路邊攔到騎著報廢機車的陳男，他配合警方扣車，但拒絕警方附帶搜索，主張自己沒有可疑犯罪行為，所幸其他分局員警及時持搜索票趕到，才得以執行搜索陳男的機車置物箱。

面對機車內起出一袋袋的零錢，陳男什麼都沒說，手機型干擾器的來源也堅決不透露。警方研判，干擾器應是利用電流原理，癱瘓兌幣機的控制面板。

警方將陳男移送法辦，以他有反覆實施犯罪之虞，建議檢察官聲請預防性羈押，不過在檢察官複訊時認罪協商，供出犯下的案子，獲檢方無保請回、限制住居。

智慧型手機改裝的干擾器，在兌幣機前晃了3秒，零錢就嘩啦啦掉出來。（民眾提供）

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