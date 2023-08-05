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    首頁　>　社會

    《屏東》「祥湧六號」安毒走私案 船長二審仍判無期

    2023/08/05 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕由雲林縣議員顏旭懋主導的東港籍漁船「祥湧六號」安毒走私案，船長莊啟義等人走私集團從海上接運約六百四十公斤、市價逾十億元的安非他命，被屏東地院判處無期徒刑，高等法院高雄分院昨天仍判無期徒刑，可上訴。

    「祥湧六號」毒品走私案為雲林縣議員顏旭懋主導，經檢、巡、警聯手查獲送辦後，顏一審被判無期徒刑，船東陳耀華、莊啟義同樣無期徒刑，褫奪公權終身，查扣上千萬元犯罪所得，另有六名共犯被判處十三年半不等徒刑，陳耀華經上訴最高法院，改判十七年半確定，其他涉案成員仍在審理中。

    判決指出，陳耀華為「祥湧六號」漁船船東，莊啟義原為「漁百財九號」漁船船長，陳、莊兩人先後拿了顏旭懋上千萬元報酬及修船費用，計劃以「祥湧六號」作為掩護，由「漁百財九號」負責運送安非他命，因「漁百財九號」未在接運日期前完成修繕，改由「祥湧六號」接運毒品，仍由莊啟義擔任船長。

    前年四月間，莊啟義受顏旭懋指示，將「祥湧六號」開往東沙島東南方九十浬處，向不明船舶接駁裝有安非他命的麻布袋三十袋，共重約六百四十公斤，於五月間成功運進屏東東港漁港，卻在陸上分批裝運過程中被岸巡人員發現，檢方隨即指揮警、巡等單位展開查緝，循線瓦解顏旭懋走私運毒集團。

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