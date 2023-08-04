捏幼童代價大！園長4年不得任幼教 廢止幼園設立許可

新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人，三年前清理幼兒嘔吐物時，手捏兩歲幼童大腿內側成傷。（資料照）

2023/08/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人，三年前清理幼兒嘔吐物時，手捏兩歲幼童大腿內側成傷，刑事被依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑六月定讞。鄭另被新竹市政府命四年內不得擔任幼教人員，幼兒園也被廢止設立；經鄭及幼兒園提告，台北高等行政法院認為新竹市政府依法處分沒有問題，判原告敗訴。

二○二○年十一月廿四日，鄭身為教保服務人員，代理兩歲專班的教保服務，清理幼兒嘔吐物時，因一名幼童持續丟擲衛生紙、濕紙巾等至地面嘔吐物處，經多次制止仍無效，鄭於是兩度捏幼童大腿兩側導致挫傷。

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經新竹市政府查證屬實，認定鄭違反「幼兒教育及照顧法」，命鄭四年內不得擔任幼教人員，也廢止幼兒園許可設立並繳回立案證書。

鄭及幼兒園提告主張，捏幼童大腿的本意是為了警告，或許控制力量失當卻非惡意體罰，質疑為何認定兒童身心遭受侵害？再者，幼兒園已變更負責人改由他人接續服務，廢止設立許可會影響他人權益；請求撤銷新竹市政府的處分。

新竹市政府解釋，鄭身為教保服務人員，身兼園長及負責人，卻對幼兒照顧缺乏耐心、愛心以及從事教育工作的專業，且幼兒園的師生比不符規定，加上幼兒園曾被處分停止招生一年卻違法招生，才依幼法規定，命鄭四年內不得擔任幼教人員，並廢止其設立許可證書。

北高行審酌鄭已經被判刑定讞，而新竹市政府依法命鄭四年不得擔任幼教人員，同時廢止幼兒園許可設立並命繳回立案證書，均沒有問題，判原告敗訴。可上訴。

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