為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捏幼童代價大！園長4年不得任幼教 廢止幼園設立許可

    新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人，三年前清理幼兒嘔吐物時，手捏兩歲幼童大腿內側成傷。（資料照）

    新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人，三年前清理幼兒嘔吐物時，手捏兩歲幼童大腿內側成傷。（資料照）

    2023/08/04 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人，三年前清理幼兒嘔吐物時，手捏兩歲幼童大腿內側成傷，刑事被依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑六月定讞。鄭另被新竹市政府命四年內不得擔任幼教人員，幼兒園也被廢止設立；經鄭及幼兒園提告，台北高等行政法院認為新竹市政府依法處分沒有問題，判原告敗訴。

    二○二○年十一月廿四日，鄭身為教保服務人員，代理兩歲專班的教保服務，清理幼兒嘔吐物時，因一名幼童持續丟擲衛生紙、濕紙巾等至地面嘔吐物處，經多次制止仍無效，鄭於是兩度捏幼童大腿兩側導致挫傷。

    經新竹市政府查證屬實，認定鄭違反「幼兒教育及照顧法」，命鄭四年內不得擔任幼教人員，也廢止幼兒園許可設立並繳回立案證書。

    鄭及幼兒園提告主張，捏幼童大腿的本意是為了警告，或許控制力量失當卻非惡意體罰，質疑為何認定兒童身心遭受侵害？再者，幼兒園已變更負責人改由他人接續服務，廢止設立許可會影響他人權益；請求撤銷新竹市政府的處分。

    新竹市政府解釋，鄭身為教保服務人員，身兼園長及負責人，卻對幼兒照顧缺乏耐心、愛心以及從事教育工作的專業，且幼兒園的師生比不符規定，加上幼兒園曾被處分停止招生一年卻違法招生，才依幼法規定，命鄭四年內不得擔任幼教人員，並廢止其設立許可證書。

    北高行審酌鄭已經被判刑定讞，而新竹市政府依法命鄭四年不得擔任幼教人員，同時廢止幼兒園許可設立並命繳回立案證書，均沒有問題，判原告敗訴。可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播