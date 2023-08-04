已回報颱風不出工／台電外包工程車墜谷 4死2傷
工程車在雪霧鬧橋轉彎處翻落山谷
〔記者李容萍、周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕卡努颱風來襲，桃園市雖未列入陸上警戒範圍，但各區前天深夜起陸續降雨，一輛台電外包工程車昨午行經復興區高義里雪霧鬧橋附近轉彎處時，疑因天雨路滑，加上產業道路狹小，不慎翻落約一百五十公尺深的山谷，六十歲廖姓包商與員工共六人摔出車外，廖男、田姓員工及二名移工死亡，另一男一女移工受傷，經救治後無生命危險。
6人摔出 包商老闆和3工人死亡
台電輸變電工程處北區施工處對此事件表示，這輛工程車為台電負責巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程承攬商所有，昨有確認因卡努颱風而不出工，承攬商也回報未出工，但不知為何中午會在該處發生意外。
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桃園市府勞動檢查處初步調查，事故應非施工過程造成的意外，至於包商為何仍出工作業，後續將派員調查釐清事故原因。
其他員工︰做工程準備工作
據了解，翻車後，有意識的傷者發簡訊給外包商其他員工，告知發生意外；趕抵事故發生地的外包商員工說，昨天下雨，六人到復興區的山區只是要做工程準備工作，沒想到會發生意外。
警、消初步調查，廖姓老闆帶領員工在內共五男一女，包括四名泰國籍移工，六人同車前往巴陵配電桿線改建輸電電塔工程途中，不慎在雪霧鬧橋附近轉彎處，連人帶車翻落深約一百五十公尺的邊坡下。
桃園市消防局、大溪警分局獲報動員救援，到達山谷時發現工程車扭曲變形，毀損嚴重，六人均被摔出車外，散落樹林各處，搜救人員以人力架設繩索系統下切，再利用捲式擔架工具，徒步將人搬運至路邊。
搜救人員尋獲廖姓老闆、五十歲本國籍田姓員工、同為卅歲的男移工阿沙與阿有時，四人均已OHCA（到院前心肺功能停止），送醫仍傷重不治；另，廿歲男移工阿吉頸部開放性骨折，廿歲女移工阿林頭部外傷及左大腿骨折。事故原因由警方調查中。