已回報颱風不出工／台電外包工程車墜谷 4死2傷

台電外包工程車疑似從轉彎處翻落桃園復興區一百五十公尺深的山谷，車體扭曲嚴重變形。（記者李容萍翻攝） 警、消現場合力搶救受困工程人員。（記者李容萍翻攝）

2023/08/04 05:30

工程車在雪霧鬧橋轉彎處翻落山谷

〔記者李容萍、周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕卡努颱風來襲，桃園市雖未列入陸上警戒範圍，但各區前天深夜起陸續降雨，一輛台電外包工程車昨午行經復興區高義里雪霧鬧橋附近轉彎處時，疑因天雨路滑，加上產業道路狹小，不慎翻落約一百五十公尺深的山谷，六十歲廖姓包商與員工共六人摔出車外，廖男、田姓員工及二名移工死亡，另一男一女移工受傷，經救治後無生命危險。

6人摔出 包商老闆和3工人死亡

台電輸變電工程處北區施工處對此事件表示，這輛工程車為台電負責巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程承攬商所有，昨有確認因卡努颱風而不出工，承攬商也回報未出工，但不知為何中午會在該處發生意外。

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桃園市府勞動檢查處初步調查，事故應非施工過程造成的意外，至於包商為何仍出工作業，後續將派員調查釐清事故原因。

其他員工︰做工程準備工作

據了解，翻車後，有意識的傷者發簡訊給外包商其他員工，告知發生意外；趕抵事故發生地的外包商員工說，昨天下雨，六人到復興區的山區只是要做工程準備工作，沒想到會發生意外。

警、消初步調查，廖姓老闆帶領員工在內共五男一女，包括四名泰國籍移工，六人同車前往巴陵配電桿線改建輸電電塔工程途中，不慎在雪霧鬧橋附近轉彎處，連人帶車翻落深約一百五十公尺的邊坡下。

桃園市消防局、大溪警分局獲報動員救援，到達山谷時發現工程車扭曲變形，毀損嚴重，六人均被摔出車外，散落樹林各處，搜救人員以人力架設繩索系統下切，再利用捲式擔架工具，徒步將人搬運至路邊。

搜救人員尋獲廖姓老闆、五十歲本國籍田姓員工、同為卅歲的男移工阿沙與阿有時，四人均已OHCA（到院前心肺功能停止），送醫仍傷重不治；另，廿歲男移工阿吉頸部開放性骨折，廿歲女移工阿林頭部外傷及左大腿骨折。事故原因由警方調查中。

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