詐團設8關洗錢撈3千萬 警破解殲滅

警方溯源八層殲滅詐團。（警方提供）

2023/08/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕南部一名工程師遇「假檢警」老梗，慘被騙六百五十萬元報案，刑事局中部打擊犯罪中心陸續逮捕車手及詐團幹部，卻發現仍有民眾持續被騙，歷時兩年溯源持續追查，終於一舉殲滅這個詐騙集團，逮捕丁姓首腦在內共二十五人，經查丁嫌相當狡猾，竟分工七道防火牆自保，兩年來狂撈三千萬元。

據了解，台南一名工程師二○二一年五月誤上「假檢警」賊船，工程師將提款卡、帳戶密碼跟三百萬現金，裝在包裹內放置住家附近國小圍牆草叢裡，隨後被假冒書記官的車手取走，經親友提醒，才驚覺是一場詐騙，但六百五十萬元積蓄已被領光。

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刑事局中打第三隊獲報展開追查，發現該詐團金主兼首腦設立七層防火牆，由下而上，第一層是車手、第二層是把風者、第三層是收水手、第四層車手頭、第五層是負責運送贓款給重要幹部的成員、第六層是楊姓幹部、第七層是黃姓共犯，最後第八層才是四十二歲的丁姓首腦。

經查該詐團設置層層「防火牆」，一旦第一線車手被查緝，即四處流竄躲避追查，並找其他新成員頂替持續運作，也很難向上延燒，其中第五層負責運送贓款的「交通手」，特別開著出租車從彰化到嘉義，將贓款交給第六層幹部，幹部再轉給第七層另名交通手，搭高鐵到新竹交給丁嫌，期間不斷製造斷點，也讓警方疲於奔命。

警方耗時兩年追查，今年六月分鎖定丁嫌住處查緝時，丁嫌當下正悠閒在客廳休息，持槍員警直接破門攻堅壓制丁嫌，現場查扣三十萬贓款，另有本票、勞力士等高級名錶等贓證物，全案包含丁嫌在內共二十五人陸續遭到逮捕，經查兩年來共十五名以上被害人遇詐，詐騙金額高達三千萬元，訊後全案依組織犯罪條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦，檢方聲押丁嫌獲准。

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