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    說謊 做錯事 毆打、罰10萬／宮廟創辦人杖罰 揪信徒家人打死她

    無極慈玄堂廟門深鎖。 （記者徐聖倫攝）

    無極慈玄堂廟門深鎖。 （記者徐聖倫攝）

    2023/08/02 05:30

    韓宜蓁、鍾女丈夫、胞兄 三人起訴

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林「無極慈玄堂」今年四月發生林姓男信徒打死妻子命案，林當時稱，不滿鍾姓妻子玩股票賠光五百萬元動手打人。林男被收押後，案情大逆轉，供出真相是七十多歲的無極慈玄堂創辦人韓宜蓁，「杖罰」也是信徒的妻子鍾女，還命妻子的胞兄和他到場，三人聯手以木棒打死其妻，最後由他一肩扛責；新北地檢署昨依傷害致死罪起訴三人，全案適用國民法官法。

    檢警追查，韓女、林男及鍾男是在今年四月一日對鍾女「處罰」施暴，當晚林、鍾兩男各自回家，留鍾女在宮廟過夜，隔天韓女發現鍾女狀況危急，將她送醫途中與林男串證，要林男扛下全責。

    林男被押後吐實︰韓女主導全案

    林依指示出面頂罪，以妻子玩股票賠光積蓄致二人早有嫌隙，案發當日又因金錢起口角，他一時情緒失控才動手。林被收押一個月後，考慮家中還有子女要照顧，決定吐實，說出全案的主導是韓女。

    據了解，鍾女因母親關係結識韓女，如同韓的乾女兒，因而也成為無極慈玄堂的虔誠信徒；韓女常以鍾女「說謊、做錯事」等情予以「處罰」，處罰態樣包括：杖罰消業障、毆打、罰錢一次十萬元、搬樹木或盆栽、下跪等。

    檢警追查，案發當日韓女以鍾女不想回家為由，再拿木棒處罰她，還以「她是你妹妹，你不管嗎？」命鍾女胞兄鍾男加入，並召林男趕來，三人一起處罰死者，鍾女被打到體表多處挫傷、肋骨骨折及疑似腦震盪，引起誤吸入胃內容物而窒息死亡。三人承認打人，否認傷害致死犯行，並互相推卸責任，檢方複訊後將韓、林二人聲押獲准，依傷害致死罪起訴三人。

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