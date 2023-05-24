簽贈與契約應親筆簽名用印 全程錄音錄影

（資料照）

2023/05/24 05:30

退休外交官生前贈婦鉅款 法官判贈與契約有效

〔記者王定傳／新北報導〕一名退休外交官贈與曾姓清潔婦近三千萬，三天後逝，子女認為贈與契約無效，曾婦提出外交官親自閱覽贈與契約、契約過程錄影及見證人，法官判定贈與契約有效；法界人士指出，司法實務上，常發生病重、精神狀況有問題的當事人簽立贈與契約後，被利害當事人質疑，進而鬧上法院而被判決撤銷情形，也因此，簽立契約時，最好讓當事人自己口述贈與內容，或閱覽契約確認，並親筆簽名用印，且有人在場見證，全程錄音錄影，未來上了法院才不會翻盤。

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最好由當事人口述贈與物等內容

律師呂俊杰則指出，贈與簡單可分為一般贈與、死因贈與及遺贈共三種；本案贈與契約，並未約定以贈與人死亡才發生效力，且契約形式亦未以遺囑方式為之，應屬一般贈與，屬贈與人生前自由處分個人財產行為。

呂俊杰表示，若贈與人於行為當時，可清楚辨識贈與行為所發生無償授予對方財產利益的法律效果，則贈與人的意思能力即未有欠缺，若贈與人亦未有受到他人詐欺或脅迫，導致意思表示有瑕疵情形，贈與人所為的贈與意思表示，即屬有效，倘受贈人亦為相對應的有效受贈意思表示，則雙方成立一般贈與契約，即屬有效。

至於該如何做？律師陳振瑋指出，要簽贈與契約，須先把贈與物白紙黑字寫清楚，最好讓當事人自己口述贈與物等內容，或閱覽契約確認，並親筆簽名用印、有見證人、全程錄音錄影沒有蝦疵，才不會被質疑「圖謀不軌」。

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