5億高中生無熊貓眼、肚臍烏青／高大成疑下毒丟下樓 有共犯

法醫高大成質疑點

2023/05/23 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市擁有五億房地產的賴姓高中生本月初與夏姓男子同婚登記後兩小時，竟離奇墜樓身亡，賴母控訴兒子遭謀財害命，委請法醫高大成相驗遺體後，高提出墜樓角度地點不對、身上未見「熊貓眼」、「肚臍烏青」等明顯傷勢、以及死者體內可能有毒物反應涉他殺等疑點，高大成昨表示，他懷疑賴男遭人下毒後，意識模糊中從十樓被帶到低樓層丟下，不排除應該還有共犯，建議檢警再深入調查。

賴母︰兒是異性戀 剛考上大學無自殺動機

賴母控訴兒子遭謀財害命，表示兒子是「異性戀」，曾因暗戀女同學向輔導老師傾訴，且兒子個性陽光開朗，今年以繁星考上東海大學，對大學生活充滿期待，「沒有自殺動機」，且兩名結婚證人還原簽字經過，並不認識兒子或夏男隨機被找上，純粹幫忙並未收錢。

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賴男先前已由法醫驗屍並解剖，結果尚未出來，但家屬為求真相，委請法醫高大成協助釐清死因，高前往墜樓大樓外勘查並到殯儀館相驗遺體，高說，賴男從十樓高度墜下，依照拋物線原理，不太可能會倒臥在該處緊臨大樓草皮中；背後兩條約一．五公分寬的擦傷，研判不是手指抓傷，可能是中途被物品擦到，但也不像是撞到二樓一個凸出約兩公尺的造景門框露臺造成傷勢，有可能低樓層被丟下來，建議檢警要逐層採驗樓梯或陽台是否有賴男或嫌犯指紋。

他強調，死者沒有「熊貓眼」，顯示沒有顱內出血，肚臍處也沒有「烏青」，表示腹腔內臟也沒有出血，不像高樓層掉下來會造成胸腹、脊椎或是手腳骨折，只有在右手臂關節處有骨折，外觀可見裡面有出血，可能是生前骨折，甚至頭顱也沒有外傷，「沒有看過，沒有運氣那麼好！」。

而賴男墜落處的草枯萎，因其體內驗出啤酒水，懷疑酒中可能遭人下藥，被推下樓後嘔吐出毒物導致，他說，若死者中毒，一般可以從肺臟判斷，正常兩片肺葉重量是八百克，如果死者肺臟超過一千兩百克，說明有生前中毒才會有的肺水腫情況，另還要看死者指甲內有無他人皮屑或衣物纖維，釐清是否有他殺嫌疑的確認死因。

委任律師︰將聲請調查化驗死者體內毒物

家屬委任律師許哲維強調，請高法醫介入，希望從不同角度，有更多的專業助於釐清真相，沒有和檢警對抗的意思，至於高法醫提出應逐層採驗指紋及化驗死者體內毒物等建議，將具狀向檢察官聲請調查。

據了解，依照兩岸人民關係條例，來自中國的賴母最多只能繼承兩百萬元，律師許哲維對此表示，賴母現已沒有中國戶籍，並不符合適用該條例，且賴母目前無國籍也沒有台灣籍身分，如今兒子死亡無法依親居留，是否會被遣返或驅逐出境？已經有移民律師協助處理中。

賴男爸爸名義上是阿公，血緣關係為父親。（家屬提供） 夏男步出地檢署不發一語。（記者許國楨攝）

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