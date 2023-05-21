5億高中生 生母竟是無國籍

擁有五億元房產的賴姓高中生，生母傳出是無國籍人士。（資料照）

2023/05/21 05:30

律師指中國戶籍已註銷 不適用遺產限額二百萬規定

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕擁有五億元房產的賴姓高中生，本月四日與夏姓男子登記同性結婚後不到二小時墜樓死亡，賴母質疑夏男謀財害命，夏男昨天表示，這是賴母的片面之詞，等偵查告一段落再對外說明。

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未亡人夏男 暫不對外說明

對於賴生死後的繼承問題，有人提出兩岸人民關係條例的規定，指中國籍的賴母若未取得台灣國籍，只能分配到二百萬元遺產，其餘由夏男獨得；對此，賴母的律師許哲維昨天表示，賴母目前沒有台灣身分證，但她已自願註銷中國戶籍，不適用「遺產限額二百萬」的規定。

依民法的相關規定，十八歲死者賴姓高中生無子女，遺產由夏男（配偶）與賴母（直系尊親屬）各分配一半；不過律師王至德說，原為中國籍的賴母，如未取得我國國籍，依據兩岸人民關係條例第六十七條，賴母只能分配到遺產二百萬元，其餘由夏男取得。

兩岸條例第六十七條的規定為，被繼承人在台灣的遺產，由中國大陸人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新台幣二百萬元。

王至德表示，如果夏男被發現殺害賴生，夏男就不能繼承，遺產改由夏男父親的「長男、長女、次女、三女」共同繼承。

前天陪同賴母召開記者會的律師許哲維表示，賴母目前無台灣戶籍與中國戶籍，也無台灣身分證與健保卡，賴母已另委任移民專業律師處理國籍問題。

許表示，賴母之前已自願註銷大陸（中國）戶籍，所以不符合兩岸條例第二條第四款「大陸地區人民」之定義，故不適用同條例第六十七條「遺產限額二百萬」的規定。

針對賴母律師的說法，移民署官員表示，賴母雖無中國戶籍，並不代表她一定就是「無國籍」，台灣就有許多「無戶籍國民」，例如長期旅居外國而在台灣無戶籍，但仍是我國國民，賴母是否真為「無國籍」及是否影響繼承權，得看相關法律與行政認定，至於是否適用兩岸人民關係條例的限額繼承規定，也有待釐清。

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