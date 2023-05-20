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    首頁　>　社會

    升格農業部 陳吉仲：加大照顧農漁民力道

    2023/05/20 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕立法院三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部。農委會主委陳吉仲昨天率領團隊南下與台南市基層農漁會座談。陳吉仲說，未來農業部將加大照顧農民的力道，因應氣候變遷及缺工問題，除加強農水路工程，也要推動自動化及機械化，農業才能往前走。

    陳吉仲應民進黨籍立委郭國文與賴惠員邀請，向南市各區農會、漁會說明未來農業部推動的農民福利及農漁會輔導相關措施。陳吉仲表示，未來農業部編制員額將增加五百卅人，經費除了新增的業務項目外，將滾動式調整，比較重要的意義是，符合農漁民的期待，更積極照顧農漁民。

    加強農水路工程 改善缺水

    陳吉仲說，因應氣候變遷，農業永續會面臨更大挑戰，台南未來有可能面臨愈來愈乾燥，雨愈下愈少，農田只要有水源，但農民沒辦法拉管線到耕作區或水果產區的，跟農委會反映，保證今年一定做，農水路也會全力協助做好。後壁水稻區未來一期種水稻的機會可能愈來愈少，也要求改良場與農糧署配合，協助農民轉作其他作物。

    從生產到運輸 推動自動

    農業缺工部分，陳吉仲指出，農村老化問題愈來愈嚴重，沒有人力生產，農產品會愈來愈貴，除了引進外籍移工，一定要推動自動化、機械化，不管是生產、集貨、包裝到運輸，農委會全力支持，配合種植高粱和硬質玉米的，要和種稻一樣輕鬆。如果國內還沒有研發，就從國外引進新機器設備來解決缺工問題，可補助三分之二經費。

    另外，全國農業一年有一千萬噸的剩餘資產，農委會也將針對其中約二百卅萬噸的雞糞，目標在三年內利用乾燥熟成變成有機肥料，讓資源再利用。

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