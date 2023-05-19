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    租屋假裝潢 鑽洞穿牆搬空銀樓

    n 穿牆大盜犯案時，如入無人之境。（記者吳仁捷翻攝）

    n 穿牆大盜犯案時，如入無人之境。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/19 05:30

    早上開店 驚見遭洗劫

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一間銀樓驚傳遭穿牆大盜鎖定，租下銀樓隔壁透天厝店面「假裝潢、真穿牆」，趁凌晨破牆而入，搜刮銀樓店內三百多件、市值二百餘萬元的金飾，銀樓蔡姓女老闆隔天早上開店，赫見整間老本慘遭洗劫一空，警方獲報追查，已鎖定蔡姓慣竊涉案，正全力拘提他，設法追回遭竊金飾。

    據了解，蘆洲區中山二路某銀樓的五十三歲負責人蔡女，十七日上午倉皇報案，指稱她的銀樓遭穿牆盜侵入，搜刮整間店的兩百餘萬元金飾，她說上週某日她聽到隔壁的租客在鑿牆，還打破共用牆，她出面質問對方，對方辯稱是要裝設大型保險庫，才打消她的疑慮，但直到案發日上午開店，赫見整間金飾遭偷光光，才驚覺竊嫌是處心積慮地預謀犯案。

    貼裝潢公告 取信鄰居

    據指出，案發銀樓旁的一棟透天厝店面本月初公開招租，蔡姓男嫌犯與房東協調先付一萬元訂金，待裝潢完成再簽約，開始進駐裝潢，他還在門口張貼錯字連篇的公告，指稱「裝潢為準備營業前之作業，於五月四日進行到五月卅一日，若期間聲響影響您生活作息，請多包涵」，以裝潢公告取信鄰居，並掩飾鑿牆聲響。

    警方研判，蔡嫌鑿牆時因被銀樓老闆發現，他擔心銀樓加強防護，且以電鑽鑿牆的工期也提前，故決定提早下手；警方勘驗現場，發現他鑿出兩個九十乘九十公分、兩百乘九十公分的大小開口，再以電鑽施工，逐日削薄牆壁，等到犯案當晚再一次鑿破，進入銀樓大肆搜刮。

    穿吊嘎啊 搜括三小時

    監視器畫面中，穿著背心的蔡嫌在店內肆無忌憚搜括長達三個多小時，連輕量的金飾都不放過，如入無人之境。蔡女氣憤指出，她全部家當都壓在店裡，好不容易盼到最近金價上漲，加上疫情降級，生意逐漸好轉，正想好好再賺幾年就可以退休，萬沒料到竟在一夕之間被洗劫一空。

    穿牆大盜鎖定新北市蘆洲鬧區一間銀樓犯案，一個月前租下隔壁空店面，還對外公告裝潢期間、及對擾鄰要求包涵等紙條，未料是假裝潢真穿牆偷竊，一夜之間搜刮光整個銀樓，讓業者損失高達兩百餘萬。（記者吳仁捷翻攝）

    穿牆大盜鎖定新北市蘆洲鬧區一間銀樓犯案，一個月前租下隔壁空店面，還對外公告裝潢期間、及對擾鄰要求包涵等紙條，未料是假裝潢真穿牆偷竊，一夜之間搜刮光整個銀樓，讓業者損失高達兩百餘萬。（記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓大盜租下緊鄰銀樓的透天厝空屋假裝潢、真穿牆，還張貼公告取信銀樓業者、鄰居，掩飾鑿牆巨響。（記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓大盜租下緊鄰銀樓的透天厝空屋假裝潢、真穿牆，還張貼公告取信銀樓業者、鄰居，掩飾鑿牆巨響。（記者吳仁捷翻攝）

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