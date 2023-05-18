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    首頁　>　社會

    關鍵零組件設辨識碼 有利溯源

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    2023/05/18 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕內政部訂定的「模擬槍關鍵零組件辨識碼位置及槍管防止改造機制設置基準」即起生效，警政署表示，今後在槍管等關鍵零組件上加設辨識碼後，可從辨識碼追究外流源頭的廠商，還能夠對改造槍械有效溯源。

    槍枝關鍵零組件皆須刻印

    警政署指出，須加設辨識碼的各種槍枝關鍵零組件，手槍為槍身、槍管、滑套與彈匣四處，步槍為槍身、槍管、彈匣三處，霰彈槍為槍身、槍管二處，衝鋒槍為槍身、槍管上機匣及彈匣四處，轉輪手槍為槍身、槍管、轉輪輪軸三處；若槍身與槍管為不可分離的組件，要擇其中一處刻印。

    警政署表示，廠商未依規定加設辨識碼，未在最重要的槍管管內設置符合規定的槍管阻鐵、金屬插銷等金屬嵌入物，以防止改造，可廢止廠商的製造許可；而依規定加設辨識碼後，即使有心人刻意磨除，仍可透過鑑識加以還原。

    廠商製造模擬槍是用於外銷，倘若流入市面遭查獲，持有人會被處以行政罰，依持有數量被罰一萬至廿萬元不等；至於外流的廠商，若經查非遺失、被竊有向警察機關報案，最輕廢止這批貨的製造許可，最重將廢止模擬槍的營業項目許可。

    若警方查獲由模擬槍改造的槍械，從辨識碼可查到該模擬槍製作的廠商，倘若廠商有參與非法製作、運輸，除涉及刑法的槍砲罪嫌，還會面臨吊牌的行政處分；今後警方也可從廠商的源頭管理，對查獲的改造槍械有效溯源。

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