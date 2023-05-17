海巡小隊長收賄 包庇走私白帶魚赴中

海巡署八斗子漁港安檢小隊長陳富翔涉收賄，包庇業者走私白帶魚到中國，與其他3人昨依貪污等罪起訴。（資料照）

2023/05/17 05:30

陳富翔收賄逾33萬 共4人起訴

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署第二岸巡隊八斗子安檢所中尉小隊長陳富翔去年三月起，收受魚貨商黃春富賄賂，以每趟三萬元代價，讓黃載運大量白帶魚出港走私到中國。陳還找來湯姓、陳姓兩名安檢士入夥，藉此向黃男索討更高的賄款，基隆地檢署昨偵結此案，依涉犯貪污治罪條例等罪，將陳員等四人起訴。

每趟向魚貨商索3萬 還找兩名安檢士入夥

檢廉調查，陳富翔等三人均任職於八斗子安檢所，負責管理執行進出八斗子漁港的貨物安全檢查等法定職務；但陳卻被魚貨商收買，利用職務之便，包庇黃男運貨的漁船，讓船艙內的白帶魚運出港，再轉賣給中國漁船，進一步走私到中國銷售牟利。

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檢廉追查發現，去年三月十五、十六日兩天，黃在載運大批白帶魚的漁船成功出港後，就在八斗子漁港附近，依約將三萬元賄款交付給陳富翔；而陳為了能夠讓違法漁船更順利出港，四月起得知同單位的湯姓及陳姓安檢士手頭不寬裕，便邀請兩人加入包庇走私的行列，等兩人答應後，再向黃男宣稱「我裡面有人」藉此要求五萬元賄賂金。黃男得知後也不便過問，為了走私順利，便依照陳小隊長需求支付款項，等成功放水出船後，數日內就交付款項。

湯、陳二名安檢士則在小隊長的指揮下，刻意不檢查或假裝巡查黃男的漁船，並轉知不知情的隊員在「漁港進出港紀錄」表上，填寫查無不實漁獲，幫助黃男走私。

陳男等四人被逮後，得知難逃法網，向檢察官坦承犯行。檢廉查出，黃男共行賄小隊長陳富翔十一次，陳再依放水分工情形，分別分給湯姓安檢士六萬四千元、陳姓安檢士三萬兩千元，而陳富翔本人收賄金額則高達三十三萬四千元。

檢察官偵訊後，依涉犯貪污治罪條例及使公務員登載不實準文書等罪嫌起訴陳姓小隊長等三人；另黃男涉犯行賄罪部分，也一併提起公訴。

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