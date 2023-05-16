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    郭耀男曾辦警官不當關係 自己也外遇

    竹東分局長郭耀男涉婚外情，被記過2次處分，並調非主管職務。（擷取自新竹縣政府警察局官網）

    竹東分局長郭耀男涉婚外情，被記過2次處分，並調非主管職務。（擷取自新竹縣政府警察局官網）

    2023/05/16 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局竹東分局長郭耀男已婚卻遭爆外遇，不僅曾帶小三回官舍共度春宵，甚至害小三險輕生；諷刺的是，就在今年一月初，台南市警局三線一星祕書室主任莊武能疑與一名女子有不當關係，涉入恐嚇取財案，最後在新竹縣橫山鄉遭警方連開九槍圍捕，當時的橫山分局長就是郭耀男，並召開記者會說明案情，沒想到郭自身也爆發婚外情。

    縣警局督察長金秋華表示，郭耀男去年二月派任竹縣橫山分局長，今年二月改調竹東分局長；經查郭男在台北任職期間認識該名未婚女性，並於去年發生男女不正常感情交往。

    金秋華說，郭耀男過去未發現有嚴重缺失，二月以來確有察覺郭男有時會出現心不在焉的情況，對於爆發不倫戀，郭耀男面對內部調查時坦承做錯事，願意接受一切處分，並表示對不起警察局、對不起大家。而在基層眼中的郭耀男對待部屬頗為體恤，醜聞被揭露後，周邊人員都頗感驚訝。

    郭耀男畢業於警察專科學校行政警察科十四期，投入基層員警後，再考上警察大學刑事警察系第七十一期成為警官，多在台北市任職，曾在萬華、中山分局偵查隊服務，也當過派出所長、督察員，在信義分局擔任督察組長時調派新竹縣，警職生涯堪稱順遂，原本被認為是明日之星，沒想到陷入桃色風暴，自毀前程。

    縣警局立即發布人員異動案，由橫山分局長吳學安接任竹東分局長，新北市政府警察局蘆洲分局組長林鼎超陞任橫山分局長，昨下午交接布達。

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