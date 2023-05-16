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    澎湖最大社區 現役軍人持刀搶夜歸女

    馬公警分局帶回投案現役軍人。（警方提供）

    馬公警分局帶回投案現役軍人。（警方提供）

    2023/05/16 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最大集合式住宅龍行新城，十五日清晨驚傳夜歸婦女下班，遭埋伏暗處男子持刀控制行動，行搶萬餘元得逞，事後女子前往管理室報案，當警方趕抵後，搶匪突現身持刀投案，由警方帶回派出所偵訊。警方查證，搶匪為居住在鄰近大樓的三十餘歲現役軍人陳姓男子，雖然事後投案，但仍觸犯強盜罪嫌，移送地檢署複訊。

    債務到期無處籌錢 鋌而走險

    一名居住在龍行新城的女子，十五日清晨四時下班返家，與同事搭乘計程車到達住家門口，先行下車，以感應器開啟大門後，突由旁邊遊戲區暗處，竄出一名手持折疊刀男子，以手勒住女子頸部控制其行動，表明自己缺錢，十五日要還債三十萬元，實在無處籌錢，不得已才鋌而走險出此下策。

    被害女子雖受到突如其來的驚嚇及利刃威逼，但仍強作鎮定與搶匪周旋，並拿出皮包內萬餘元交給匪徒，同時表明自己也是苦命人，遭人欠債，如果男子缺錢孔急，十五日可一同前往向債主要錢。男子作勢要尾隨女子進入屋內，女子又佯稱老公與兒子在家，才讓男子打消入屋行搶的念頭，雙方周旋二十餘分鐘，搶匪才悻悻然離去，女子立即關上大門快步逃回家中。

    驚魂未定的女子返家後，立即電話聯繫同事，在同事陪同下前往管理室報案，警方趕抵後，持刀搶匪突然出現在管理室，手上還有不明傷痕，表明要投案。

    曾被逼債出事 軍方出面協助

    警方調查，犯案的陳姓男子，在海軍擔任志願役士官，原本在左營軍區服務，後調到澎湖海二廠工作。陳男過去就曾經因為向地下錢莊借錢被逼債出事。家長和軍方出面協助及輔導，才暫時脫離困境。但新近又故態復萌，再向地下錢莊借錢，因無力償還，才鋌而走險搶劫夜歸婦女。

    現役軍人使用折疊刀。（警方提供）

    現役軍人使用折疊刀。（警方提供）

    男子就是躲在遊戲區暗處，伺機尋覓犯案對象。（記者劉禹慶攝）

    男子就是躲在遊戲區暗處，伺機尋覓犯案對象。（記者劉禹慶攝）

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