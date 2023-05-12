中製衛生棉改標台製／生技董座又拗疏失 起訴

檢調查獲生技公司偽造標籤，將中國製造的衛生棉偽造成台灣製造。（讀者提供）

2023/05/12 05:30

兩年前「無犯意」不起訴

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓生技公司董座兩年前曾被檢調發現，他把中國製造的衛生綿，以偽造的「台灣製造」標籤欺騙消費者，檢方當時以「無犯罪意圖」放他一馬，結果陳姓董座不知悔改，繼續販售假標籤的中國衛生棉，檢調獲報查獲八萬多件已包裝和未包裝的產品，雄檢偵結後依妨害農工商罪起訴。

檢方指出，五十四歲陳男十七年前開始銷售「HIBIS木槿花草本衛生棉─貼身透氣日用型」及同款「貼身透氣加長卅五cm」等衛生棉商品，這些衛生棉都是中國製造，陳男卻把製造地標記成台灣，讓消費者以為買到台灣生產的高品質衛生用品。

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這回又查扣八萬多件改標

二○二○年十月，檢調獲報陳男開設的生技公司涉假造產地標籤，陳男到案否認改標，檢方當時以「中國包裝廠疏忽，沒有貼上正確中文產地標籤」，從寬認定陳男無犯罪意圖，偵結處分不起訴。

部屬證實字樣多年未更動

陳男持續販售假產地的衛生棉，檢調去年底獲報再度追查，從生技公司扣到八萬多件已包裝和未包裝的衛生棉產品。雄檢偵訊時，陳男否認涉案，但公司經理卻稱這些產品的外包裝字樣已多年未更動，都是中國廠商代為生產，若要另行印刷繁體中文標籤，遮蓋不實的產地標示字樣，還得再多花一倍的代工成本。

檢方認為，陳男兩年前被查獲販售不實產地標籤衛生綿仍不知悔改，甚至為節省改包裝成本，持續販售這批產地不實的衛生棉，陳男雖稱是代工廠作業疏失，但這次檢察官不信他說詞，依妨害農工商罪將他起訴。

這回依妨害農工商罪起訴

陳男公司回應指出，有關產品標籤在二○二○年生產處理上的瑕疵，在當時皆已採取相應措施進行修正和處理，此次事件因管理疏失產生違規，公司將秉持企業責任進行罰款及後續改進。

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