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    吊臂掉落軌道 中捷41秒沒應變

    中捷事故時間軸

    中捷事故時間軸

    2023/05/12 05:30

    〔記者蘇金鳳、歐素美、蘇孟娟、陳建志／台中報導〕台中捷運綠線列車，前天中午在豐樂公園站撞上掉落軌道的吊臂釀成一死十傷悲劇，中捷公司昨公布月台和車廂發生事故的照片與影像，檢視影片可發覺，從吊臂掉落軌道到撞車，有四十一秒可應變，但站方相關人員警覺性不足，即使已揚起大量粉塵，未見警示仍讓站上乘客進車廂，還一如平常般關門啟動，保全員發覺異狀也未立即應變，遲頓多秒才通報，整個緊急應變的SOP完全不及格。

    大量粉塵揚起 未警示仍正常啟動

    中捷公司昨舉行事故說明會，影像顯示，十二點二十七分四秒吊臂砸到隔音牆，五秒掉落軌道，保全員十四秒發現，通報站長後揮手示意隨車人員，隨車員二十秒時進入車廂，二十六秒至三十二秒發現異狀，呼叫行控人員及開啟駕駛台蓋板執行手動停車已來不及。

    從時間軸可知，吊臂掉落軌道粉塵揚起，站方就該應變卻未立即動作，等意識到異狀又反應慢，耽誤多秒才動作，原本可爭取到的黃金秒數已流失。

    發覺有異狀反應慢 黃金時間流失

    中捷發言人許泰銘表示，事件發生後僅十三秒應變時間，隨車及保全員均依SOP通報，仍不足以因應特殊狀況，未來將險阻手勢（如雙手高舉交叉揮舞）標準化且強化落實，遇狀況立即警示、通知隨車人員執行停車作業。

    民進黨台中市議會黨團痛批，中捷宣稱應變時間僅十三秒應變不及，但從曝光影像可看到，應變時間有四十一秒，尤其吊臂砸到軌道揚起大量粉塵時，站方仍如常讓乘客上下車，現場未見疏散，列車仍啟動行駛，令人匪夷所思。

    事故經一夜搶修，昨天上午六點已恢復開出第一班。

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