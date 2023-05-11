工地拆高空塔吊 墜落軌道 中捷列車撞吊臂 1死10傷

台中捷運列車撞上掉落軌道吊臂，車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（消防局提供）

2023/05/11 05:30

列車未自動煞車 鐵桿貫穿車廂

〔記者張瑞楨、許國楨、蘇孟娟、林旻臻、蔡淑媛、蘇金鳳、陳昀、鍾麗華、鄭瑋奇／綜合報導〕才通車滿兩年的台中捷運綠線，昨天中午十二點廿七分發生重大事故，興富發建設公司推出的「文心愛悅」建案，高空塔吊的吊臂從卅一樓樓頂掉落，砸破捷運隔音板，掉落軌道上，列車未自動煞車，撞上長約四十公尺、重達三．三公噸的吊臂，造成靜宜大學女助理教授林淑雅當場死亡，十名乘客受傷，此為台灣捷運系統首度發生掉落物造成的死傷事故。

拆塔吊公司 初判鋼索老舊釀禍

負責拆除塔吊的宇球公司特助鄧兆廷說，初判是拆除塔吊時，吊掛吊臂的鋼索老舊斷掉致吊臂掉落；職安署中區職業安全衛生中心初步調查，可能是未採正常垂直吊掛方式而用了拖拉方式導致，今將約談業者釐清是吊掛方式出問題、還是設備老舊，不排除做材料強度測試；國家運輸安全調查委員會執行長蘇水灶表示，大眾捷運系統車輛行駛過程中有乘客死亡，已屬運安會調查範圍，將立案調查，昨已派人赴現場蒐集資料。

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事故列車當時正從豐樂公園站準備開往高鐵車站，一旁高樓要拆卸已完工的高空塔吊，吊臂卻突然掉落捷運軌道，遭列車撞上；消防人員引導傷者與乘客走回豐樂公園站，五十二歲林淑雅掉出車外壓在車廂下，救出時已死亡，傷者多為肢體或頭部擦傷、撕裂等輕傷。

靜宜助理教授喪命 運安會調查

案發現場一片狼藉，吊臂鐵桿貫穿車廂，台中捷運須等調查結束才會通車。

事發後蔡英文總統、賴清德副總統及行政院長陳建仁均表關切，分別指示提供傷者最好的救護，並請相關單位儘速釐清事發原因，確保相關設施安全無虞後，儘快恢復中捷運行等事宜；府方和院方也向家屬轉達總統等人的哀悼及慰問。

興富發建案工地塔吊吊臂掉落中捷軌道，貫穿車廂，乘客1死10傷。（中市府提供）

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