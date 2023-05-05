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    派出所長葉育忻 收押免職／收台版柬埔寨詐團百萬 洩個資、辦案進度

    台北市警察局寧夏路派出所長葉育忻被收押，台北市警局昨立即決議將葉記兩大過免職。（資料照）

    台北市警察局寧夏路派出所長葉育忻被收押，台北市警局昨立即決議將葉記兩大過免職。（資料照）

    2023/05/05 05:30

    大同分局長吳在堂

    連坐記過兩次

    〔記者溫于德、王冠仁／台北報導〕台北市警察局寧夏路派出所長葉育忻，涉嫌受「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲之託，幫忙查詢個資及檢警辦案進度，先後收受折合新台幣一百萬元的虛擬貨幣「泰達幣」充當報酬，士林地檢署依葉員涉犯重罪以及串、滅證等理由，向法院聲請羈押禁見獲准。台北市警局昨立即決議將葉記兩大過免職，連坐大同分局長吳在堂記過兩次，並從嚴追究其他考核監督不周人員責任。

    士檢前天發動搜索，約談葉到案，葉向檢警供稱，杜男原本在他轄區內一間餐廳擔任廚師，他是常客所以雙方熟識，後來杜男曾請他協助查詢民眾個資，只是單純幫朋友的忙，沒有對價關係，當時更不知道杜男是詐團首腦。

    但檢警從通訊軟體的對話紀錄中，掌握葉育忻曾多次告知杜承哲，檢警是如何偵辦詐欺案件，甚至還特別提醒應該如何因應；離譜的是，江男今年四月十一日落網前，得知已有同夥被捕，向葉探知同夥下落，葉先打電話到其他分局假稱「我們分局也有案件要辦」為由，問出杜的同夥已被移送士檢，將訊息告知杜男。

    檢警更發現，探知過程中，葉員一時無法得知答案，竟偽造士檢交保單，貼上杜的同夥姓名再隨意寫上交保金額，之後傳給杜男，謊稱有三至四名同夥獲得交保，被矇在鼓裡的杜男還頻頻稱謝；杜先後把折合新台幣約一百萬元的「泰達幣」存入葉員指定的劉姓人頭帳戶，作為報酬。

    士檢前天複訊後，認定葉涉嫌違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密、個人資料保護法等罪嫌，且有串、滅證與逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法官昨裁准。

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