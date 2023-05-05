院會通過行動綱領1.5版 政院組建打詐國家隊

行政院會昨通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，重點打擊假網拍、假投資及解除分期付款等詐欺案，擴編人力，打造人人都是打詐國家隊。 （行政院提供）

2023/05/05 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會昨通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領一．五版」，預計再投入十三億元經費，重點打擊假網拍、假投資及解除分期付款等詐欺案，政院擴編組織與人力，還將結合各縣市的「打詐地方隊」，打造人人都是「打詐國家隊」。

打擊假網拍、假投資、解除分期

行政院代理發言人羅秉成表示，去年七月推出二年期的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以懲詐、堵詐、阻詐、識詐四大面向切入，新推出的「一．五版」是因應詐騙型態升級的期中檢討，因此三月起修正刑法、人口販運法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等「打詐五法」。五法中的人口販運法和刑法的修法，也在昨天通過立法院初審。

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行政院長陳建仁強調，去年有效防制民眾遭詐金額達六十七．七億元，打擊詐騙已初見成效，但不能自滿，相關部會應依規劃進度儘速推動，並結合地方政府、運用公私協力推動各項防詐作為，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標，展現政府有能，人民有感。

擴編組織人力 結合各縣市打詐

識詐方面，內政部將結合各部會執行百工百業的宣導策略。堵詐方面，通傳會與電信業者公私協力，攔阻境外竄改來電詐騙及境外來電警示；數位部與電商平台及物流業者共同推動電話隱碼服務，並建立政府公益簡訊專用代表門號。

阻詐方面，金管會透過各項精進措施與策略，如申請約定轉帳等防詐；數位部建立遊戲點數防詐鎖卡及內控機制等強化金流安全。懲詐方面，法務部嚴懲詐欺犯罪，落實犯罪被害人保護等。

此外，查緝詐欺及資通犯罪督導中心將進駐檢察官與檢察事務官、調查局成立北中南防制中心、刑事局打詐中心將擴編至百人，成立北中南工作站。

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