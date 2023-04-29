雙北連環槍擊案 幕後主嫌弘仁會「鯨魚」 自大馬押返

竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履（中）潛逃馬來西亞，昨晚由刑事警察局幹員押解回台。 （記者朱沛雄攝）

2023/04/29 05:30

弘仁會涉案幹部、幫眾全落網

〔記者吳仁捷、邱俊福、錢利忠／台北報導〕因黑幫衝突衍生的雙北市三起連環槍擊案，其中竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履的座車，本月十九日遭槍擊後，隔天弘仁會就派出槍手開槍報復回來，林男也在同一天潛逃馬來西亞，我方在第一時間即向馬國請求協緝而順利留置，林男與隨行逃亡的杜姓小弟共兩人，昨晚由刑事警察局幹員押解回台，移送新北地檢署訊問。

另一方面，新北市警局專案小組也在林男被遣返回台前夕，於前天晚間發動第三波逮捕行動，共緝獲弘仁會弘生組長簡維佑等十四人，弘仁會所有涉及槍擊案的幹部和幫眾全數落網。

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林京履潛逃大馬一下機就被逮

刑事局是由駐馬聯絡官，接洽馬國皇家警察總署刑事警察局召開協調會議，馬方初步調查認為我方通報的涉嫌重大案件對象，顯有危害馬國治安之虞，列為不受歡迎人物，因此林男搭乘的班機一抵達吉隆坡，就被馬方留置調查，之後暫時移送移民局收容，林男和他的小弟根本沒有機會自由走出機場，至昨被留置第九天；馬國警方同時報請該國檢察署同意核發遣返令，獲准後由馬國移民局及我國駐馬來西亞台北經濟文化代表處警察聯絡官，協助刑事局赴馬人員共同執行遣返林男兩人回台。

警全力追查華山幫幕後主使

據了解，擔任弘仁會中和組長的大哥林京履，被認為是槍擊案的幕後主使要角，也是華山幫的首要報復對象，他到案後，弘仁會的涉案人已全部「到齊」，專案小組也將進一步釐清林男疑涉教唆犯案的細節；不過華山幫這一方，迄目前只有十九日當天槍擊林男座車的槍手、駕車的男子林瑞宸，以及在林男車上安裝定位器的潘男到案，警方現正全力追查華山幫的幕後主使。

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