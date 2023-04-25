家暴婆婆被命遷出 婦返家燒死房中

消防隊員趕抵時，基隆民宅已竄出火舌 。 （民眾提供）

2023/04/25 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆六十二歲童姓婦人對婆婆施暴，家人聲請保護令，她得遷出居住處所，童婦昨日上午返家要回房間拿東西，竟反鎖房門自焚，並造成該民宅二、三樓全面燃燒。

消防局派員前往搶救後，在二樓房間內，發現童婦遺體，詳細起火原因，則待進一步釐清。

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據了解，童姓婦人與八十二歲的林姓婆婆素有恩怨，而童婦也多次對家人進行言語、肢體暴力，最後一次因飲酒後動手攻擊婆婆，家屬無奈只好向法院聲請保護令獲准，要求童婦搬離位於金華街的住所。

童婦昨日上午返家時，向一樓的婆婆及外傭表示要回房間拿東西，外傭聽見童婦進房鎖門的聲音，不久就發現屋內起火，趕緊將童婦的婆婆推到屋外避難，隨後就傳出爆炸聲，並看見出火光，冒出陣陣濃煙。

基隆市消防局獲報後，立刻派員前往搶救，但抵達現場時，二、三樓已經全面燃燒，趕緊佈線射水搶救，一小時內控制住火勢。消防隊員進入火場搜救時，發現童婦已明顯死亡，遺體遭嚴重焚燒。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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