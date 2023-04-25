擁槍販毒藏身月世界 特警攻堅 起獲「雙獅地球牌」毒磚

警方攻堅，林男等五名犯嫌當場就逮。（圖：警方提供）

2023/04/25 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕毒販林永成為防止交易黑吃黑除擁槍自重，還藏身高雄「月世界」偏僻山區鐵皮屋規避查緝，台中市警方獲報會同特警突襲攻堅，查獲比黃金還貴、號稱純度最高的「雙獅地球牌」海洛因磚及槍械等贓證物。

海洛因磚黑市價逾百萬 比黃金還貴

台中市刑警大隊接獲情資，五十五歲林嫌流竄南部販毒，並擁槍自重，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，檢警專案小組發現林嫌為規避查緝，藏身高雄知名旅遊景點，俗稱「惡地」景觀的「月世界」山區一處鐵皮屋內，並以此為據點持續從事不法。

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專案小組見時機成熟，趁深夜會同特警攻堅查緝，屋內犯嫌一陣慌亂四處逃竄，但已被警力團團包圍，林男等五名犯嫌就逮，警方當場起獲「雙獅地球牌」海洛因磚一塊、散裝海洛因、安非他命合計近六百公克，以及改造手槍一把、子彈十五顆、現金卅三萬元等贓證物。

販賣一級毒品 最重處死刑或無期刑

據了解，海洛因磚多在中國及滇緬邊界金三角生產，最著名就是「雙獅地球牌」，一塊海洛因磚約重三七五公克，黑市價超過一二五萬元，比黃金還貴，稀釋後層層轉售暴利驚人。

全案移送橋頭地檢署聲押林嫌獲准，近日檢察官偵結，依槍砲、毒品等罪起訴林男；林男販售第一級毒品海洛因，依《毒品危害防制條例》，最重可處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科三千萬元以下罰金。

警方查扣「雙獅地球牌」海洛因磚。（圖：警方提供）

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