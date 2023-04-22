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    首頁　>　社會

    男殺人逃亡24年落網 被判刑12年

    2023/04/22 05:30

    〔記者李立法／屏東報導〕男子劉健文在屏東犯下殺人案逃亡二十四年後落網，屏東地方法院昨天依殺人罪判他十二年徒刑；居無定所的劉男已經七十一歲，只差一年就能躲過刑法追訴期，卻意外被巡邏員警攔檢查獲，註定難逃法律制裁。

    原本在新園鄉經營沙發店的劉健文，因與潘姓婦人有債務問題，潘婦於一九九八年六月十四日前往劉男住處討債，雙方爆發爭執，劉男憤而拿起剪裁沙發布料用的剪刀刺向潘婦，導致潘婦右前胸被刺穿，造成主動脈破裂、血胸等嚴重傷勢，經送醫急救後仍不治，警方據報在案發現場扣得凶器剪刀一把，但劉男已不知去向。

    由於遲未緝獲劉嫌到案，屏東地檢署於一九九八年十二月二十九日對劉男發布通緝，因適用舊法，殺人罪追訴權總時效為二十五年，至二○二三年十二月二十八日，但犯案後即拋棄所有家當、騎乘機車逃逸的劉男宛如從人間蒸發，毫無音訊。

    去年十月二十七日，北市員警在士林區攔檢查獲通緝在案的劉健文，結束長達二十四年逃亡生涯；他向警方供稱逃亡期間居無定所，落網前躲在新北市金山一處土地公廟。

    屏檢偵辦後依殺人罪起訴劉男，屏東地院昨天審結，合議庭認為劉、潘發生衝突，是潘婦酒後前來討債，非劉男主動尋仇或預謀犯罪，且劉男已經七十一歲，無其他親屬扶持，一人四處流浪，依全案情狀，處有期徒刑十二年；可上訴。

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