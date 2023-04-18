網路借貸洩個資 普發現金險遭盜領 警逮2嫌

姚女利用手機登錄系統，將收款帳戶設定為王男的帳戶，企圖私吞被害人的普發現金。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/18 05:30

〔記者吳昇儒、顏宏駿／綜合報導〕基隆市顏姓男子十日前往新北市汐止區超商ATM提領六千元普發現金，發現已被人登記在他人的帳戶內，系統檢核未領成，這起全國首例的普發六千元現金盜領未遂案經警方追查，顏男曾透過網路借貸，導致個資外洩，循登記帳戶揪出幕後盜用個資的姚女及王男，依涉犯詐欺、洗錢防制及個人資料保護法將兩人移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後將姚女聲押獲准，王男以十萬元交保，至於相關證物也遭查扣，檢警將持續深入偵辦本案，以保障民眾財產權益。

警循登記帳戶逮人 共5人受害

基隆市警三分局受理報案，隔日發函給登記的彰化銀行，確認款項因與登記者戶名不符，並未發款，因此顏男的六千元未被領走，另向數位發展部和財政部調閱登記入帳IP紀錄，查出對應的手機門號申請人為四十歲姚姓女子，而金融帳號開戶人則為卅歲王姓男子，報請彰化檢方指揮偵辦。

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幸都未通過檢核機制 均未入帳

據悉，廿八歲顏男去年初曾透過網路廣告聯繫王男，向他借貸數千元，當時顏男將身分證、健保卡拍給對方，個資因此外洩；姚女得知政府將普發現金，向王男提議，由他提供手邊持有的被害人個資，後續由她來處理，得手後平分贓款；警方統計，目前共五人受害，所幸都未通過檢核機制，現金均未入帳。

王男被逮後，承認確有提供資料給姚女，並合謀平分現金；姚女則說詞反覆，對案情交代不清，且有所保留，檢方向法院聲請羈押獲准，王男則諭令十萬元交保。

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