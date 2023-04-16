竹聯寶和會長 揪太陽會推少女陪酒

天道盟太陽會經營的「VJ」經紀傳播公司，涉嫌媒介未成年少女坐檯陪酒，官姓大哥被捕。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/16 05:30

北市警斬黑金金流

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局執行「斬斷黑金金流」行動，查悉天道盟太陽會經營的「VJ」經紀傳播公司，涉嫌媒介少女和泰籍女子到酒店坐檯陪酒，並進一步查出當初發生「館長」陳之漢槍擊案時，被列為追查對象的竹聯幫寶和會會長林修伯，與其胞弟「麥克」和VJ有長期不法合作關係，刑警大隊本月十三日將林男檢肅到案，全案擴大偵辦中。

林修伯被檢肅到案 稱沒管店 全推給弟

據了解，新北市檢警當初懷疑林修伯是館長槍擊案的幕後總指揮，但未有實據，最後只以林男涉入寶和會組織犯罪究辦。

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台北地檢署與北市警局針對黑幫分子氣燄囂張，決定針對有幫派背景的營業場所過濾，直接斬斷對方金流；檢警先從「低工時、高報酬」可疑廣告訊息著手清查，追出位於台北市民生東路一段的VJ經紀公司，不但幕後有天道盟太陽會背景，還涉嫌媒介少女坐檯陪酒，檢方上月間指揮警方前往查緝，逮捕現場負責的太陽會官姓大哥以及五名幹部。

太陽會大哥也被逮

台北市刑大電腦犯罪防制中心進一步破解查扣帶回的電腦，查出位在北市南京東路二段的一處地下室招待所，去年間與VJ密切合作，安排未成年傳播妹來此坐檯陪酒；警方前往臨檢時，發覺招待所已歇業易主，改為主打泰國女子陪酒，將查獲的泰籍人士移請移民署裁處和遣返。

檢警過濾查扣資料，該招待所是竹聯幫寶和會長林修伯與其胞弟「麥克」共同經營，再由VJ安排傳播妹來此坐檯陪酒，其中有不少坐檯者未成年。

檢警認為林男涉入投資經營，違法容留未成年少女坐檯陪酒，將他檢肅到案；林男否認犯行，辯稱全是由「麥克」經營運作。因林的胞弟正在國外，檢警先將林修伯依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪移送偵辦，待「麥克」返台後再行傳喚追查。

檢警查獲泰藉女子坐檯陪酒。 （記者劉慶侯翻攝）

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