學甲88槍案 起訴8人 王文宗是藏鏡人 洪政軍策劃行動

台南地檢署偵辦學甲88槍槍擊案昨起訴8人，檢方認定學甲慈濟宮董事長王文宗是「藏鏡人」，「紅龜」洪政軍負責行動策劃。（資料照）

2023/04/15 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦學甲八十八槍槍擊案，昨起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等八人，檢方認定王男是全案「藏鏡人」，「紅龜」洪政軍與友人楊展華負責行動策劃，安排槍手孔祥志開槍，其餘郭建彰等四人都是共犯，八人均涉槍砲等罪嫌；檢方認為全案還疑有幕後策劃的共犯待查，另行分案偵辦。原遭羈押的王男先前抗告成功，已於本月三日獲七十萬元交保、限制住居。

檢方疑還有幕後策劃 另分案偵辦

檢方除認定王文宗安排及資助洪政軍藏匿，起訴書內對於他涉入「八八槍案」動機，指出王原與謝財旺、郭再欽私交甚篤，在政治上緊密結合，但三人關係到二○一八年底生變，王因故與謝、郭交惡，才找洪等人策劃槍擊案；起訴內容未提及全案是否與光電利益糾紛有關。

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洪手機照片 鏡子反射揪出王涉案

檢方得以揪出王文宗，是在洪政軍落網後，從洪的手機發現八張照片，是王雙手拿台胞證的圖像，其中有一張照片中的鏡子反射出洪的身影，可看出是洪幫王拍照；照片用途與微信支付、支付寶有關，因為國人在中國消費，刷超過人民幣五千元或十天未使用電子支付，系統會要求使用者上傳雙手持台胞證圖像以核實身分，王在照片中穿著不同服飾，以利洪使用王的身分在中國消費。

槍擊案行動部分，檢方認定洪政軍找孔祥志開槍，楊展華找謝俊誠開車，並找蔡金郎拿槍，郭建彰協助移動犯案車輛。去年十一月十日案發當天，孔男對郭再欽的前公司、謝財旺議員服務處開槍後，李奇漢協助燒掉犯案衣物；事後李奇漢獲五十萬元封口費，孔家收到一百萬元安家費。

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