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    首頁　>　社會

    勾結廠商A價差／搞「小金庫」 核能所3助理工程師起訴

    核能所3助理工程師，涉採購弊案，浮報公款設「小金庫」，未落私人口袋仍遭訴。（資料照）

    核能所3助理工程師，涉採購弊案，浮報公款設「小金庫」，未落私人口袋仍遭訴。（資料照）

    2023/04/14 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕時任行政院原子能委員會核能研究所化工組蕭姓助理研發師、及楊姓、陳姓助理工程師三人，承辦採購案時以低價品混充、墊高價格及不實驗收等手法，從公款中浮報卅四萬餘元，成為化工組的「公用小金庫」，雖未落入私人口袋，但仍於法不容，台北地檢署昨依違反商業會計法、偽造文書等罪，將蕭男三人與業者共四人起訴。

    浮報34萬公款 當化工組公積金

    檢方調查，二○一二年至二○一五年間，在化工組任職的三人，分別承辦實驗室設備採購案，均由高擎負責人吳漢龍得標；三人與吳合謀，由吳開立不實金額發票向核研所請款，再抽出部分款項交給三人使用。

    蕭男承辦「附著力測定儀」採購案，向高擎購買「拉拔試驗機」，想再購買不在採購範圍內的數位相機，由吳男協助墊高售價，將四萬八千元的拉拔試驗機墊高為六萬八千元，但蕭後來沒買相機，扣除採購實價多出來的兩萬元寄存高擎，供化工組使用。

    楊男承辦「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案，應購買熱傳導感測主機一台、平面測頭一個、感測針頭三支等設備，由高擎以一百卅七萬多元得標；楊男與吳男謀議，以每支一千五百元的「溫度感測針」混充，取代採購案購置每支四萬元的「熱傳導感測器探針」，價差十一萬六千六百多元回流化工組，款項寄存於高擎。

    陳承辦「水力傳導度耦合實驗附屬設備一組」採購案，購買含軟硬體的數據擷取器、應力感測器、土壤含水量計、熱傳導感測器探頭、資料紀錄器等設備，高擎以八十八萬八千元得標，指示吳不用交付採購品項中的軟體及熱傳導感測器探頭給核研所，陳再配合不實驗收，價差廿萬五千多元同樣留作化工組的公積金。

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