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    愛上大24歲女藥頭 母子戀築愛巢搞販毒勾當

    警方當場逮捕這對母子戀毒鴛鴦，查扣毒品等贓證物。 （警方提供）

    警方當場逮捕這對母子戀毒鴛鴦，查扣毒品等贓證物。 （警方提供）

    2023/04/06 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對年紀相差二十四歲的男女大談母子戀，租屋同居共築愛巢卻搞起販毒勾當，還邀毒蟲前往交易，台中市警局刑警大隊循線上門查緝時，小男友為愛一肩扛起罪責，女方則感動到落淚，現場宛如八點檔灑狗血情節，全案依毒品罪移送後，小男友被羈押，台中檢方近日偵結起訴兩人。

    50歲女藥頭長相清秀保養得宜

    據查，林姓女藥頭因身材嬌小、長相清秀加上保養得宜，從外表看不出已經五十歲，她與年紀比兒子還小的二十六歲陳男因同在毒品圈認識，陳男驚為天人追求，雖差距二十四歲仍大談母子戀，在台中市大甲區承租透天厝同居，並以此做為販毒據點，透天厝四周並裝設監視器，躲避警方查緝。

    台中市刑大偵六隊是在去年底偵辦一起毒品案時向上溯源，鎖定這對毒鴛鴦涉嫌販毒展開蒐證，確認身分及落腳處後上門查緝，當場逮捕兩人並查扣海洛因、安非他命毒品及手機等贓證物，期間陳男企圖一肩扛起罪責，一再向警方強調販毒與林女無關。

    小男友為愛企圖扛起罪責

    此舉讓林女數度情緒激動還感動到飆淚，惟經警方告知兩人的相關販毒事證均已蒐證完備，陳男才沉默不語，訊後兩人均依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，林女獲交保，陳男則聲押獲准，全案檢方偵結，以販賣第一、二級毒品罪起訴。

    警方當場逮捕這對母子戀毒鴛鴦，查扣毒品等贓證物。 （警方提供）

    警方當場逮捕這對母子戀毒鴛鴦，查扣毒品等贓證物。 （警方提供）

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