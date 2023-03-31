曾帶小弟助陣萬豪酒店春酒！橫行三峽鄉里 明仁會副分會長收押

新北警三峽分局、保大、刑事局偵四隊掃蕩瓦解明仁會三峽分會，荷槍實彈逮獲首惡陳姓副分會長等六嫌，陳嫌等兩人被裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/31 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長陳昭明橫行鄉里，以張貼恐嚇、懸賞告示、放鞭炮、圍毆等暴力脅迫手段討債，連小雜貨店都不放過，甚至光天化日下在賣場痛毆不願加入幫派者，直到被害人倒在路邊奄奄一息。警方荷槍實彈逮人時，陳男及其妻子才在睡夢中驚醒，警方詢後將陳男等六人送辦，其中陳男與手下曾俊豪因罪行重大，被法院裁定羈押。

暴力討債、圍毆不願加入幫派者

警方調查，廿七歲陳昭明綽號「阿馴」，去年五月出獄後即以竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長自居，橫行故鄉三峽。

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警方蒐報發現，陳昭明受託向林姓男子催討十萬元債務，率眾到經營雜貨店的林家討債，因林男不在家，陳男除恐嚇林母，也在住處外張貼恐嚇海報，讓被害人不敢回家；另對不願加入幫派的蘇姓學弟，竟在賣場堵人，持棍棒、辣椒水圍毆，直到被害人倒在路邊才離去。

販毒牟利 黑吃黑毆傷毒販

警方另掌握陳男也以販毒牟利，他懷疑被黑吃黑，硬將毒販從住處擄走，帶往山區墓園對他燃放鞭炮、嗆聲要砍死他並埋在山上，被害人不堪毆打逃入草叢，陳男還要手下朝草叢施放爆竹，將人逼出來圍毆致重傷。

5名手下被捕 幫派堂口瓦解

新北市警方兵分六路查緝，同步逮獲陳男及手下曾俊豪、張姓少年等六人，一舉瓦解幫派堂口。

警方表示，陳昭明在三峽逞凶鬥狠，召募手下入幫，日前明仁會在萬豪酒店春酒，陳男也帶小弟助陣，並與明仁會要角林京葵等幹部合影，全被警方掌握行蹤；警詢後依組織犯罪條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌，移送新北地檢署及新北地院少年法庭審理。

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