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    查緝數量創新高 高檢署示警 長期吸大麻 會「明顯變笨」

    高等檢察署昨召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，示警大麻、毒品先驅原料查緝量屢創新高。（記者廖振輝攝）

    高等檢察署昨召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，示警大麻、毒品先驅原料查緝量屢創新高。（記者廖振輝攝）

    2023/03/29 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署昨召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，示警大麻、毒品先驅原料查緝量屢創新高，尤其是隨著電子煙的盛行，造成利用電子煙吸食大麻的比率也愈來愈高，施用者無法判斷大麻菸中有無被添加合成大麻等添加物，除會產生精神症狀、出現暴力行為，罹患思覺失調症的風險可能增加六倍；台灣成癮學會理事、醫師李俊宏提醒，長期高劑量吸大麻，智商將「顯著下降」，籲國人遠離麻害。

    罹患思覺失調症 機率增加6倍

    李俊宏表示，約九％大麻使用者會成癮，若青少年時期接觸，上癮機會將提升至十七％，一如所有成癮物質，愈早接觸愈容易成癮，而THC（四氫大麻酚）則是造成大麻成癮的元凶，濃度愈高、成癮性愈高，還會產生幻覺或妄想，長期暴露於THC，將造成記憶、空間感、智能靈活度及學習能力的缺損。

    李俊宏指出，根據長期的世代研究，長期高劑量使用大麻，將造成顯著的智能下降，這些身體損害是不可逆的；如從青少年時期就開始使用，將增加日後罹患思覺失調症的風險，罹病機率可達六倍。

    麻駕如酒駕 不安全風險多2.5倍

    吸大麻也會造成社會負擔，李俊宏引用國外交通事故統計為例，指吸大麻駕車形同酒駕，半數吸食者自認可安全駕車，但麻駕造成不安全駕駛的風險，比一般駕駛增加二．五倍，產生龐大的社會成本。

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