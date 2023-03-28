南投母子雙屍 又見非獨居慘案

南投縣埔里鎮母子陳屍住處，警方趕抵現場調查。（民眾提供）

2023/03/28 05:30

擁千萬透天厝 遠嫁日本女兒聯繫不上 請親友查看 驚見腐屍 檢警研判自然死亡

〔記者佟振國、陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮八十五歲高姓婦人與五十八歲兒子吳男，本月廿五日被發現雙雙陳屍住處，檢警昨天相驗，現場無破壞與打鬥痕跡，身體也無明顯外傷，排除他殺，研判自然死亡，遺體發還給家屬處理後事。由於母子平時鮮少外出，與鄰居也少有互動，直到親友察覺有異破門才發現已成冰冷遺體，令人不勝唏噓。

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八十五歲母陳屍床上

設籍台中市八十五歲高姓老婦，二年多前與五十八歲兒子吳男，搬到埔里鎮的三樓透天厝居住，但其戶籍還在台中市沙鹿區，僅其兒子的戶籍在現住地，高的女兒則是遠嫁日本沖繩多年，平時透過電話聯繫關心，但日前都聯繫不上母親，委託新北市友人廿五日下午至埔里探望，惟大門深鎖也無人應門。

五十八歲兒倒電腦前

友人與鄰居以長梯從三樓攀爬進入，即聞到濃濃屍臭味，先在二樓臥室發現高婦陳屍床上，遺體腫脹腐爛，趕緊報案，警方趕到，又在三樓一間反鎖的臥室發現吳男死在電腦桌前，女兒接獲噩耗已趕回台灣處理後事。

檢警昨天相驗，門窗無破壞及打鬥痕跡，死者也無明顯外傷，排除他殺，研判自然死亡，高婦遺體腫脹腐爛較兒子嚴重，但兒子房間有開冷氣，應有延緩腐爛的作用，目前也難斷定死亡先後，家屬則對死因無異議。

母子非弱勢與鄰少互動

母子雙屍案引起縣府社會暨勞動處、鎮公所關切，縣府社勞處指出，高姓老婦和兒子並非弱勢戶，也沒有請領殘障手冊，高婦每月領有七千多元的老農津貼，現住透天厝市價估計上千萬元，也有存款，經濟能力還算不錯。搬到埔里居住後，都未與鄰居及外界互動，兩人也未曾提出社會資源的需求，是很少見的個案。

善用一九六六長照專線

縣府社勞處強調，南投縣長照服務網絡綿密，若有長輩獨居或家人有特殊狀況，自己又住在外地或外國，可以打一九六六長照服務專線尋求協助，例如幫長輩送餐、交通服務、打掃住處都可提出。

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