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    首頁　>　社會

    牙醫耍賤招 誣告女助理偷錢

    蕭姓男牙醫性騷擾女助理挨告，竟心生不滿，反誣告女助理偷錢。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

    蕭姓男牙醫性騷擾女助理挨告，竟心生不滿，反誣告女助理偷錢。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

    2023/03/28 05:30

    判七個月不得易科 但獲緩刑躲過入牢籠

    〔記者王俊忠／台南報導〕蕭姓男牙醫涉對女助理性騷擾挨告，竟心生不滿，反誣告女助理偷錢，除了性騷罪之外，蕭男又吃上刑責最重可處七年有期徒刑的誣告罪官司，誣告罪部分，法官最後只判蕭男七個月徒刑；律師江信賢指出，刑法一六九條的誣告罪是不得易科罰金。而男醫師賠償受害女一一○萬元，則是刑事庭法官對被告量刑的參酌條件之一。

    江信賢表示，依刑法第四十一條規定「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之罪，而受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者」，依法才能易科罰金。但刑法一六九條的誣告罪，是屬於最重本刑「七年以下有期徒刑」之罪，並不符合可易科罰金要件。

    不過，當觸犯五年以上有期徒刑重罪時，如果法院最終還是判六月以下徒刑，雖不能易科罰金，但依照刑法四十一條第三項規定「受六月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符合第一項易科罰金規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動」，所以也是可以選擇聲請易服勞動，而不用入監服刑。

    本案法官以三個性騷擾罪各判蕭男七月徒刑、一個誣告罪七月徒刑，合併應執行一年二月徒刑，仍給予緩刑四年。

    江信賢說明，不論觸犯何罪，只要符合刑法第七十四條的要件，也就是沒有前科、五年內沒有再犯過罪、法院判決二年以下的有期徒刑，法院都可以依照職權決定是否給予緩刑。

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