有責配偶不得訴離 部分違憲

憲法法庭昨天做成112年憲判字第4號判決，宣示「有責配偶不得訴請離婚」規定部分違憲。（記者王藝菘攝）

2023/03/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄少年及家事法院法官朱政坤與兩名外遇男子，認為民法第一○五二條第二項但書規定「有責配偶不得訴請離婚」，侵害婚姻自由，違反比例與平等原則，聲請釋憲。憲法法庭昨天做成一一二年憲判字第四號判決，宣示該規定部分違憲，放寬離婚要件，相關機關應於兩年內修法。

一律不准訴離 不符合婚姻自由意旨

判決指出，限制有責配偶不得訴離，原則上合憲，但無法維持婚姻的重大事由發生後，如果不分時間長短，一律不准有責一方訴離，完全剝奪其離婚的機會，可能導致對個案過苛，不符合婚姻自由的意旨

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判決敘明，相關機關修法可參考國外立法例，檢討民法裁判離婚的規定是否採取「分居」制度，並明定一定期間如果沒有共同生活，可做為裁判離婚要件。為避免放寬離婚原因造成不良後果，可引進「苛刻條款」，比如為了未成年子女利益，有必要繼續維持婚姻，或拒絕離婚一方可能因離婚而陷入極端苛刻困境時，即使婚姻已破裂，仍不得離婚。

一定期間沒共同生活 可做離婚要件

為關照離婚後無責、弱勢配偶及未成年子女的生活保障，判決要求設計配套措施，例如令有責的一方給付較高贍養費、合理提高另一方剩餘財產分配比例、負擔未成年子女較多扶養費、加重離婚所造成的損害賠償責任等，以提供有效的法律保護救濟與公平的實質補償。

主管機關法務部肯定憲法法庭宣告該規定原則合憲、維護憲法保障婚姻自由的用心，對個案過苛而部分違憲的解釋也表示尊重，將依判決意旨積極研議妥為修法。

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