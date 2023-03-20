早被警鎖定 不算自首 帶刀搶超商判7年

林姓男子持開山刀搶超商，判７年徒刑。（記者楊國文攝）

2023/03/20 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭男子林文成去年五月深夜持開山刀到超商搶新台幣三千元後，要求店員報警，之後從容離去，但三分鐘後即被警方查獲，林警訊辯稱因沒錢，才想搶超商，審理時改指想用搶超商手段被關，吃牢飯，並自認符合「自首」規定請求減刑，高等法院認定員警早已鎖定林男是強盜嫌犯，林不算自首，依攜帶兇器強盜罪判七年徒刑。

檢方指出，林男有妨害性自主、詐欺、竊盜等前科，去年五月卅一日晚間，帶著開山刀進入宜蘭縣礁溪某超商大喊「搶劫」，並將開山刀砍在櫃台上，喝斥男、女店員「把收銀機的錢拿出來」。

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稱想吃牢飯才搶 竟求減刑

因店員不願配合，林持開山刀作勢要砍殺男、女店員，店員被迫將收銀機內三千元現金交給他。林要求店員打電話報警後，步行離去。

員警獲報，當晚十一時卅五分在附近道路逮捕林，起獲全部贓款三千元、扣得作案開山刀。林警訊、檢方偵查時均供稱，因為沒錢才搶超商，被依攜帶兇器強盜罪起訴。

林審理時改稱是想進監獄關、吃牢飯才搶超商，林說搶錢後即要求店員報警，應符合自首減刑規定。

宜蘭地院認為，林搶超商犯行明確，員警依據店員告知林的相關特徵，即在附近逮捕林，林不符合自首規定，且林是累犯，依攜帶兇器強盜罪判七年二月徒刑。林自認符合自首規定應獲減刑，上訴高院。

高院傳訊員警出庭，他證稱，依據超商店員和目擊民眾證述林的特徵，果然在附近查獲帶開山刀的林男，先詢問林「是你搶了超商？」，林才坦承犯行，並非主動認罪。

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