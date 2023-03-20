才剛交接／基隆義消總隊長 爆資格不符

國民黨籍市議員曾紀嚴(右)十四日接獲市長謝國樑頒發的義勇消防總隊長聘書，但卻爆出資格不符。（基隆市政府提供）

2023/03/20 05:30

消防署︰市府自行核聘 須符合法規才發證書

〔社會新聞中心、記者俞肇福／綜合報導〕基隆市義勇消防總隊前總隊長林耀宗去年提前請辭，該職缺直至本月十四日，才由市長謝國樑宣布由國民黨籍市議員曾紀嚴接任並頒發聘書。雖曾紀嚴二○○九年起就加入義消顧問團隊，但卻未受過高級幹部講習班訓練，被人踢爆資格不符。消防署也指出，此屬基隆市府自行核聘，未符合法規標準，須待符合規定後消防署方能發予證書。

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基隆義消前總隊長林耀宗義消資歷四十七年，本來已經退休，在前市長林右昌請託下，回任義消總隊長；但最終決定與林右昌同進退，在任期還有一年半的情況下，「主動」讓出總隊長職位，而當時就有傳言要讓年輕人出來接棒。

基隆市長謝國樑則於本月十四日宣布由國民黨籍市議員曾紀嚴擔任新任義勇消防總隊長，並於當日受訪時指出，他和曾總隊長相識已久，家中兩代熱衷投入義消事務，予以讚揚並對其充滿期待。

但擔任縣、市義消總隊長，必須從受過高級幹部講習班訓練合格的人員進行遴選，而曾紀嚴僅擔任過義消顧問，並未受過訓練，顯然資格不符。

知情人士指出，高級幹部講習班由消防署辦理，就曾任或現任義勇消防中隊長以上職務（含顧問職）合計滿三年以上之人員，施予十二小時以上之講習訓練，且須經過評核合格後，才有擔任總隊長的資格。

內政部消防署表示，目前各縣市義勇消防總隊總隊長之聘任，應符合「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」第五條規定，由消防局自高級幹部講習班訓練合格之人員遴選，層報內政部消防署核聘。

基隆市府︰將辦高級幹部講習班 曾紀嚴補訓即可

消防署指出，經查基隆市新聘之義消總隊總隊長曾紀嚴，並未經過高級幹部講習班訓練，擔任基隆義消總隊長乃基隆市府自行核聘，並未合法，未來需符合規定後，消防署才能頒發證書。

對此，基隆市政府發言人余治明表示，總隊長遴聘在作業之前已徵詢消防署，消防署表示，今年將辦理高級幹部講習班，屆時補訓即可；曾紀嚴則說，這次因為前任總隊長林耀宗請辭，他臨危受命接下義消總隊長職務，事先請教過主管機關被告知符合法規，外縣市也有「補訓」的前例可循。

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