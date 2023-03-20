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    先任義消總隊長再補訓 觀感差

    國民黨籍市議員曾紀嚴(右)十四日接獲市長謝國樑頒發的義勇消防總隊長聘書，但卻爆出資格不符。（資料照）

    國民黨籍市議員曾紀嚴(右)十四日接獲市長謝國樑頒發的義勇消防總隊長聘書，但卻爆出資格不符。（資料照）

    2023/03/20 05:30

    〔社會新聞中心／綜合報導〕火災、山難等狀況發生時，須在短時間內出動大批人力，縣市配置的消防隊員常會有人力不足的問題。因此，需要民間力量來支援，便設置義勇消防總隊招收義消，以利支援救援人力。而有關警消、義消同仁相關福利、經費及設備，則需要靠領導總隊的義消總隊長、顧問們靠各自人脈找來資源，讓消防員出勤救災無後顧之憂。

    資深的沈姓義消表示，義消的工作就是要協助正規消防隊員出勤，因此平常也須要進行相關訓練。只要經過專業的訓練，除了一般的火災救援外，像是山難、海難搜尋都可以協助警消同仁執行任務，有些認真的義消同仁體能、救援技巧，一點都不輸給正規的警消同仁。

    而義消總隊長是縣市義消中最大的代表，通常是最具有威望、人脈的人來擔任，除了要負責義消總隊相關事務決策外，更須要透過其關係幫忙爭取經費及相關福利，但也因為帶有「總隊長」頭銜，在社會上也非常受人尊敬。

    不過要擔任總隊長，也是要取得合法資格，畢竟歷年來從隊員、分隊長、中隊長都是按照規定，不能遇到總隊長就轉彎，只是想享受頭銜，而不去參加高幹班獲得消防署認證，或是直到擔任後，再來補資格，這樣讓人的觀感非常不好。

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