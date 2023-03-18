《嘉義》曾收押4議長 嘉檢檢察官顏榮松退休

昨日退休的嘉檢資深檢察官顏榮松專業能力強，又照顧後輩。 （記者丁偉杰攝）

2023/03/18 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕即將滿七十歲的嘉義地檢署資深檢察官顏榮松昨退休，長達三十二年五個月的司法官生涯，辦過無數重大社會矚目案件，他於二○一一年即通過審查，領取公務員最高十四職等，相當於部長級薪俸，曾因辦案收押四位議長，在司法界有「議長殺手」之稱。在同仁眼中，顏的專業能力強，又照顧後輩。顏說，問案尊重人權，未曾被投訴執法態度不佳，退休後先暫時休息。

退伍軍人轉任公職

顏榮松是台南下營人，曾投身陸軍官校專修班，上尉退伍後，取得中興大學法律系夜間部學歷（後改名台北大學），以退除役軍人轉任公職，曾在台北市當過里幹事，最後考取司法官第二十七期結業，經歷嘉檢主任檢察官、南檢主任檢察官及嘉檢資深檢察官，歷年考績皆甲等。

請繼續往下閱讀...

他說，生長在鄉下，高中職求學時，曾經歷留級、逃學、蹺家、拉幫結派等，「還好沒有沾染槍、毒，才有回頭路」，考取司法官，當上檢察官，才改變人生命運。

辦過三一九槍擊、殺人魔案

顏榮松曾為黑金專責檢察官，在南檢服務時為「三一九槍擊案」辦案成員，也在嘉檢辦過轟動全國的「殺人魔」陳瑞欽案，有豐富辦案經驗，幽默風趣，常受邀擔任研習講師，深入淺出為公務人員介紹法律知識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法