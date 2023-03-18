高雄二監管理員疑被買通 總裁關押仍遙控吸金

高雄二監被檢調搜索，獄方強調吸金集團總裁周瑞慶是羈押被告，對外接見合乎法規。（記者黃旭磊攝）

2023/03/18 05:30

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕高雄第二監獄爆管理人員疑遭買通，協助在押的吸金首腦周瑞慶在獄中遙控指揮運作，橋頭地檢署昨指揮高雄市調處及廉政署南部調查組搜索該監等六處據點，約談主任管理員吳孟釗、收容人周瑞慶，與周的駱姓、廖姓、劉姓友人等共五人，全案依貪瀆等罪偵辦。

周瑞慶吸金41億 判刑14年

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，吸金四十一億餘元，近日才被最高法院駁回上訴，判刑十四年及併科罰金四億五千萬元定讞，因案件確定，周將移至高雄監獄服刑。

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橋檢去年三月接獲線報，指周男羈押期間以不法方式對外聯絡，案由檢肅黑金專組主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德指揮偵辦。

獄管扮傳令兵 轉交信件

台灣揭弊吹哨者保護協會爆料表示，周涉買通不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆出去，指示集團幹部寄現金、用品、會客菜等給他，去年間並利用信件和幹部「談公事」，仍從事吸金；相關書信疑未經過檢閱，直接透過不肖官員轉交，犯行時間至少長達一年。

高雄二監表示，周瑞慶關押三年多來，接見次數含律師達一千四百九十八人次，幾乎每天有人接見；羈押法規定看守所非有法定事由不得閱讀被告寄發及收受的書信，被告可對外暢通訊息，全案配合檢方偵辦，若職員涉及不法絕不庇縱寬貸。

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